Tra pochi giorni ammireremo il raro “bacio” Marte – Giove immerso nelle Pleiadi, sarà visibile a occhio nudo

Un imperdibile spettacolo sta per affacciarsi nei nostri cieli, il raro “bacio” Marte – Giove immerso nelle Pleiadi. La notte tra il 18 e il 19 luglio i due pianeti saranno in congiunzione circondati dello splendido ammasso stellare (e vicini alla stella Aldebaran). Sarà visibile a occhio nudo (tempo permettendo), non possiamo mancare!

Come spiega l’UAI, Marte sta lasciando la costellazione dell’Ariete spostandosi verso quella del Toro e formando una suggestiva concentrazione di astri. Nelle ultime ore della notte tra il 18 e il 19 luglio osserveremo il Pianeta Rosso vicino alle Pleiadi, mentre più in basso, sull’orizzonte orientale, Giove brillerà vicino alla stella Aldebaran. E con un telescopio, potremo anche scorgere Urano (nella mappa il cielo del 19 luglio 2024 alle 4.00 circa).

Uno spettacolo davvero imperdibile, che coinvolge due tra i pianeti più visibili del nostro Sistema Solare e le Pleiadi, che lo diciamo sempre – sono uno spettacolo anche da sole: infatti l’ammasso stellare, lontani da fonti di inquinamento luminoso (che in effetti sta diventando un problema enorme), ci mostra fino a 12 stelle e comunque, se il tempo è clemente, non è difficile contarne 4 o 5 anche in città.

Buona visione!

Fonte: UAI

