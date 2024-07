Questa sera tutti ad ammirare il passaggio della Stazione Spaziale internazionale, visibile a occhio nudo

Non perdere il transito della Stazione Spaziale Internazionale. Un nuovo passaggio visibile nei nostri cieli è atteso questa sera e sarà visibile a occhio nudo. Tutti i dettagli nell'articolo

Occhi al cielo questa sera! Oggi, domenica 7 luglio, la Stazione Spaziale Internazionale (ISS) torna a farsi vedere nel nostro Paese in un passaggio che si annuncia davvero luminoso. Lo spettacolo sarà visibile a occhio nudo.

Il transito avverrà dalle ore 23.51. Ci basterà guardare in direzione nord ovest, dove scorgeremo un punto brillante a luce fissa a differenza delle stelle o dei satelliti di Starlink, che attraversano il cielo come fossero un trenino sfavillante.

L’evento avrà la durata di circa 5 minuti. Per avere maggiori informazioni sui passaggi visibili e scaricare le mappe del cielo, ci si può collegare al sito Heavens Above. Si seleziona nella pagina principale l’ISS e si inserisce in alto a destra la città nella quale ci si trova cliccando su Riferimento: unspecified.

Questa è, ad esempio, la mappa del cielo da Milano con la località aggiornata.

Pronti per questo nuovo passaggio? Appuntamento alle ore 23.51!

Fonte: Heavens Above