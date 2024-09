Questa sera tutti ad ammirare il doppio (e luminosissimo) passaggio della Stazione Spaziale Internazionale visibile ad occhio nudo

Nella serata di oggi, 17 settembre 2024, la Stazione Spaziale Internazionale attraverserà il cielo italiano per ben due volte, regalando uno spettacolo imperdibile

Questa sera, martedì 17 settembre 2024, la Stazione Spaziale Internazionale (ISS) offrirà un doppio spettacolo nei cieli italiani. Gli appassionati di astronomia e tutti coloro che amano alzare lo sguardo verso le stelle avranno la possibilità di assistere a due distinti passaggi della ISS. Ecco tutti i dettagli per non perdervi l’evento.

Primo passaggio: 19:51-20:01 . Il primo transito della ISS è previsto alle 19:51, con apparizione all’orizzonte ovest. La stazione spaziale attraverserà il cielo, raggiungendo il punto più alto a 29° sopra l’orizzonte alle 19:56, verso nord-nord-ovest. Tradotto: basterà alzare lo sguardo a una moderata altezza, come se osservaste un edificio di media altezza. La magnitudine sarà di -2,0, rendendo la ISS visibile più di qualunque stella. L’intero passaggio durerà fino alle 20:01, quando la ISS scomparirà a nord-est.

. Il primo transito della ISS è previsto alle 19:51, con apparizione all’orizzonte ovest. La stazione spaziale attraverserà il cielo, raggiungendo il punto più alto a 29° sopra l’orizzonte alle 19:56, verso nord-nord-ovest. Tradotto: basterà alzare lo sguardo a una moderata altezza, come se osservaste un edificio di media altezza. La magnitudine sarà di -2,0, rendendo la ISS visibile più di qualunque stella. L’intero passaggio durerà fino alle 20:01, quando la ISS scomparirà a nord-est. Secondo passaggio: 21:29-21:34. Per chi non riuscisse a osservare il primo passaggio, ne seguirà un secondo alle 21:29. Questa volta, la ISS raggiungerà un’altezza di 16° e avrà una magnitudine leggermente inferiore (-1,1), ma sarà ancora ben visibile. Il passaggio si concluderà alle 21:34, poco prima che l’ISS entri nell’ombra terrestre.

Come non perdersi il passaggio della ISS

Per evitare di perdere l’occasione, esistono strumenti utili a disposizione. Il sito Heavens-Above fornisce mappe dettagliate dei passaggi della ISS in base alla vostra posizione. Se preferite un approccio più pratico, le app ISS Detector e Spot The Station della NASA vi invieranno notifiche precise su quando e dove guardare.

Per una visione ottimale della ISS, è consigliabile allontanarsi dalle luci delle città. Luoghi come l’Osservatorio Astronomico della Val Pellice in Piemonte o il Parco Nazionale del Gran Sasso in Abruzzo offrono cieli scuri perfetti per l’osservazione. Chi invece cerca un contesto scenografico unico può dirigersi verso le campagne di Paestum, dove la vista dei templi greci si unisce a quella di un cielo stellato.

Se siete appassionati di fotografia, il passaggio della ISS rappresenta un’ottima occasione per mettere alla prova le vostre abilità. Munitevi di treppiede e provate con la tecnica della lunga esposizione: potreste immortalare la scia luminosa della stazione spaziale.

