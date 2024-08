Questa sera il trenino di satelliti Starlink sarà visibile in tutta Italia: come vedere lo spettacolare passaggio

Oggi, mercoledì 7 agosto 2024, gli appassionati di astronomia in Italia possono ammirare il sorprendente passaggio del "trenino" di satelliti Starlink: ecco gli orari e le applicazioni utili per non perdere lo spettacolo celeste

Gli appassionati di astronomia avranno la possibilità di assistere a un fenomeno affascinante questa sera, mercoledì 7 agosto 2024: il passaggio del “trenino” di satelliti Starlink sopra l’Italia. Questa formazione, composta da satelliti lanciati da SpaceX di Elon Musk, è nota per la sua capacità di riflettere la luce del sole, creando una sequenza di punti luminosi che si estendono attraverso la volta celeste, visibile su tutto il territorio nazionale.

Questi satelliti vengono lanciati in gruppi di 60 e si dispongono inizialmente in una formazione a catena, che col tempo tende a disperdersi lungo le loro orbite, rendendo meno evidente l’effetto “trenino”. Nonostante ciò, il fenomeno rimane visibile nel cielo notturno, con ogni satellite che completa un’orbita terrestre in circa 90 minuti, offrendo la possibilità di osservarli ogni due ore.

Orari e modalità di osservazione dei satelliti Starlink per regione

Il Bel Paese è un territorio vasto, per questo gli orari del passaggio dei satelliti Starlink possono variare a seconda della zona in cui si risiede. Ad esempio, questa sera le regioni del Centro-Nord potranno assistere a ben due passaggi, rispetto al Centro Sud che potrà comunque ammirare il transito del trenino Starlink-177 (G8-9).

Entrando nel dettaglio, gli osservatori nel Centro-Nord Italia, il satellite Starlink-177 (G8-9) apparirà alle 21:42 con una luminosità di 2.7 e sarà visibile per circa 5 minuti, muovendosi da nord-ovest a est. Più tardi, alle 22:42, sarà la volta del satellite Starlink-176 (G10-3), visibile per 6 minuti con una luminosità di 2.9.

Nel Centro-Sud, invece, il satellite Starlink-177 (G8-9) sarà osservabile alle 21:44 con una luminosità di 3.0, seguendo una traiettoria da nord-ovest a est.

È importante ricordare che gli orari di visibilità dei satelliti non sono garantiti al 100% a causa dell’elevato numero di fattori atmosferici e di illuminazione o eventuali variazioni impreviste a causa di cambiamenti nelle loro orbite.

Per chi è interessato a monitorare più da vicino questi eventi, esistono numerose risorse online che possono arricchire l’esperienza. Siti come Heavens-Above offrono mappe dettagliate del cielo e informazioni precise sui passaggi dei satelliti, mentre applicazioni come Star Walk 2 introducono una dimensione tridimensionale all’osservazione del cielo, facilitando l’identificazione dei corpi celesti. Altri servizi, come Findstarlink.com e N2YO.com, permettono di tracciare i satelliti in movimento e offrono visualizzazioni interattive dei loro percorsi.

