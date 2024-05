La più grande tempesta geomagnetica da anni sta colpendo la Terra, tra aurore borali e rischi per telefoni e Gps

Una tempesta geomagnetica di proporzioni eccezionali sta colpendo la Terra, provocando aurore boreali spettacolari ma anche potenziali rischi per tecnologie come telefoni, GPS e altre strumentazioni tecnologiche

Ieri uno spettacolo incredibile ha sorpreso mezza Italia che si è trovata improvvisamente di fronte ad un cielo surreale colorato di viola. Siete in tanti ad averci inviato le foto di questo evento che è sembrato un po’ magico e strano ma che in realtà è scientificamente spiegabile.

Di cosa si tratta? Della più grande e intensa tempesta geomagnetica che ha colpito la Terra da anni e i cui effetti sono stati visibili anche in alcune zone d’Italia.

Una tempesta solare di tali proporzioni, infatti, porta con sé una serie di conseguenze che spaziano appunto dalla spettacolarità delle aurore boreali a possibili interruzioni nelle comunicazioni.

Secondo i meteorologi spaziali della NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration), almeno sette espulsioni di massa coronale (CME) dal Sole sono state osservate, con previsioni che indicano il loro impatto sulla Terra già a partire da venerdì 10 maggio (e l’abbiamo notato), con possibili conseguenze che potrebbero protrarsi fino a domenica 12 maggio 2024.

Come ha dichiarato Clinton Wallace, direttore del Centro di previsione meteorologica spaziale della NOAA:

Si tratta di un evento insolito e potenzialmente storico.

Le CME sono essenzialmente esplosioni di plasma e campi magnetici che, quando dirette verso il nostro Pianeta, possono causare tempeste geomagnetiche. Queste tempeste, sebbene possano offrire uno spettacolo mozzafiato sotto forma di aurore boreali, portano con sé anche il rischio di interruzioni nelle infrastrutture terrestri. Si parla di possibili problemi nelle comunicazioni, nella rete elettrica, nella navigazione e nelle operazioni satellitari e radio.

Lo SWPC (Space Weather Prediction Center) della NOAA ha emesso un avviso di tempesta geomagnetica da ieri e per tutto il fine settimana. Gli operatori delle infrastrutture sensibili sono stati informati in modo da intraprendere azioni protettive per mitigare i possibili danni.

Le tempeste geomagnetiche possono generare una serie di effetti, alcuni dei quali da prendere seriamente in considerazione. L’interruzione dei sistemi GPS, dei voli spaziali, dei satelliti e delle reti elettriche sono le preoccupazioni principali, con ricadute potenziali che possono essere sentite anche nei dispositivi di uso quotidiano come telefoni cellulari e computer.

Questa tempesta solare assume particolare rilevanza storica, essendo la prima tempesta geomagnetica di livello “estremo” dal 2003.

