Non solo allineamenti di astri, stanotte ci aspetta una pioggia di stelle cadenti, con ben due sciami di meteore

Stanotte prepariamo tanti desideri, perché ben due sciami di stelle cadenti illumineranno il cielo notturno. Gli sciami di omega Scorpidi e tau Erculidi saranno infatti al picco entrambi la notte tra il 2 e il 3 giugno, in completa assenza della Luna, che sarà nuova il 6 del mese. Non perdiamo lo spettacolo!

Anche se non potremo davvero vedere 6 astri allineati in cielo, come erroneamente diffuso su molti siti web, stanotte avremo la possibilità di esprimere tanti desideri, perché ben due sciami di stelle cadenti, le omega Scorpidi e le tau Erculidi, saranno al picco la notte tra il 2 e il 3 giugno, in completa assenza della Luna, che sarà nuova il 6 del mese. E chissà che qualche meteora non passi accanto a una delle congiunzioni più visibili.

Leggi anche: L’”allineamento” di 6 astri di stanotte 3 giugno non sarà davvero visibile a occhio nudo ma comunque uno straordinario spettacolo

Come spiega l’Uai, le omega Scorpidi sono parte del sistema complesso delle Scorpidi-Sagittaridi e offrono generalmente meteore lente, di debole luminosità, ma talvolta anche con bolidi occasionali. Il radiante, ovvero il punto da cui sembra che le stelle cadenti partano, sarà osservabile per tutta la notte, culminando alle ore 1.00 circa a oltre 25° di altezza.

Il picco, atteso la notte tra il 2 e il 3 giugno, sarà quest’anno molto favorevole all’osservazione sia per la completa assenza della Luna, sia perché il maggior numero di queste meteore è atteso nelle ore notturne.

Le tau Erculidi, invece, originate dalla cometa Schwassmann-Wachmann_3, mostrano invece di solito meteore lentissime di debole luminosità, ma anche il loro radiante sarà osservabile per tutta la notte e molto alto sull’orizzonte, culminando a mezzanotte a circa 85° di altezza.

E anche questo sciame arriverà al picco proprio stanotte, e sarà decisamente favorevole all’osservazione data l’assenza del disturbo della Luna, attesa Nuova il prossimo 6 giugno.

Occhi in alto quindi stanotte, verso la zona del cielo della mappa che riprende la porzione interessata prevista il 3 giugno 2024 alle ore 0.45 circa.

E prepariamo tanti desideri!

Non vuoi perdere le nostre notizie?

Iscriviti ai nostri canali Whatsapp e Telegram

e Siamo anche su Google News, attiva la stella per inserirci tra le fonti preferite

Fonti: UAI / UAI meteore

Leggi anche: