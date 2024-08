Occhi al cielo stanotte! Non perdete il picco delle Perseidi, le stelle cadenti più belle dell’anno

La notte di San Lorenzo non siete riusciti ad esprimere nessun desiderio? Potete rifarvi oggi, il 12 agosto è atteso il picco delle Perseidi, le stelle cadenti più belle dell’anno. Tutti col naso all'insù!

La notte di San Lorenzo è stata il 10 agosto il piccolo delle Perseidi è atteso per oggi, anche se le celebri meteore saranno attive fino al 24 di questo mese. Prepariamo tanti desideri per la pioggia di stelle cadenti più bella dell’anno!

Leggi anche: Le Perseidi, le stelle cadenti più belle dell’anno, sono già qui, ecco quando è atteso il picco

In questo periodo dell’anno, la Terra passa attraverso una nuvola di particelle di polvere e detriti lasciati dal passaggio della cometa 109P/Swift-Tuttle, scoperta nel 1862: quando le particelle della cometa colpiscono l’atmosfera a velocità fino a 225mila km/h, si riscaldano e appaiono come striature di luce nel cielo notturno.

Le Perseidi prendono il nome dalla Costellazione di Perseo, ove risiede il radiante, ovvero il punto da cui sembra abbiano origine. Sono anche chiamate ‘Lacrime di San Lorenzo’ in riferimento alla notte che nella tradizione è legata al loro picco, ma che da molto tempo, in realtà, non è più il 10 agosto, giorno in cui si ricorda il santo.

Come spiega l’UAI, quest’anno le meteore più famose e belle dell’anno saranno piuttosto favorevoli all’osservazione data la quasi assenza lunare, con valori di frequenza che dovrebbero raggiungere durante il massimo di attività oltre 100 meteore/h.

In realtà il picco della frequenza è atteso nelle ore diurne del 12 agosto e naturalmente in presenza di foschia o di inquinamento luminoso il numero delle meteore risulta ancor più limitato. Ma nelle ore finali della notte, quando il radiante nella costellazione del Perseo è più alto in cielo, si potranno contare alcune decine di Perseidi ogni ora (nella mappa il cielo del 13 agosto alle 4.00 circa).

Prepariamo una lunga lista di desideri per la notte più romantica dell’anno.

Non vuoi perdere le nostre notizie?

Iscriviti ai nostri canali Whatsapp e Telegram

e Siamo anche su Google News, attiva la stella per inserirci tra le fonti preferite

Fonti: UAI / UAI meteore

Leggi anche: