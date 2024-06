Perché il Solstizio d’Estate del 2024 sarà il più in anticipo degli ultimi 228 anni

Il solstizio d'estate 2024 si verifica oggi, il 20 giugno, ed è il più anticipato dal 1796: ecco le ragioni di questo fenomeno astronomico e come il calendario gregoriano influisce su questa progressiva anticipazione nei prossimi decenni

Oggi, giovedì 20 giugno 2024, si verificherà il solstizio d’estate più anticipato degli ultimi 228 anni. Questo evento rappresenta solo l’inizio di una serie di solstizi sempre più anticipati nei prossimi 72 anni, con un intervallo di quattro anni tra ciascuno. Ma perché accade questo fenomeno?

Il solstizio d’estate solitamente si verifica il 21 giugno di ogni anno. Questo è il momento in cui il polo nord della Terra è maggiormente inclinato verso il Sole, portando al giorno con il maggior numero di ore di luce solare e la notte più breve. Questo fenomeno è causato dall’asse terrestre, inclinato di 23,5 gradi rispetto all’orbita della Terra intorno al Sole. Al contrario, mentre l’emisfero settentrionale sperimenta il giorno più lungo, l’emisfero meridionale vive il giorno più corto, ovvero il solstizio d’inverno.

Quest’anno, tuttavia, si verifica qualcosa di particolare. Il solstizio d’estate avrà luogo alle 22:50 di questa sera (ora locale) rendendolo il solstizio d’estate più anticipato dal 1796. In altre parole, l’ultima volta che il solstizio si è verificato così presto, George Washington era presidente e la Rivoluzione Francese era in pieno svolgimento.

La variazione nella data del solstizio è dovuta al calendario gregoriano e al modo in cui segniamo il passaggio del tempo. Rispetto al suo predecessore, il calendario giuliano, il calendario gregoriano è molto più preciso. Il viaggio della Terra intorno al Sole non dura esattamente 365 giorni, ma circa 365,242189 giorni. Per compensare questa differenza, il calendario gregoriano inserisce gli anni bisestili, facendo sì che l’anno medio duri 365,2425 giorni.

La compensazione degli anni bisestili

In ogni anno non bisestile, viviamo 365 giorni, il che significa che i solstizi (e gli equinozi) cadono ogni anno leggermente più tardi rispetto all’anno precedente. Ogni quattro anni, abbiamo un anno bisestile di 366 giorni, con un giorno extra il 29 febbraio. Questo fa sì che le date dei solstizi e degli equinozi siano anticipate di 18 ore, 11 minuti e 14,87 secondi rispetto all’anno precedente.

Un’altra complicazione deriva dal modo in cui il calendario gregoriano gestisce gli anni bisestili. Ogni anno bisestile deve essere divisibile per quattro, ma se l’anno termina in “00”, come nei secoli (1800, 1900, 2000), è bisestile solo se è divisibile per 400.

Il 2000 è stato un anno bisestile perché divisibile per 4 e per 400, mentre il 1900, 1800 e 1700 non lo sono stati. Non includere gli anni bisestili per questi secoli – eliminando tre anni bisestili ogni 400 anni – ci permette di correggere la velocità reale del pianeta nello spazio.

Questo sistema implica che ogni quattro anni in un secolo che non inizia con un anno bisestile, contiamo cumulativamente 365,25 giorni all’anno per quattro anni, non 365,242189 giorni all’anno. Questo fa sì che il nostro conteggio del tempo sia “troppo veloce” di circa 45 minuti.

Di conseguenza, il solstizio d’estate di quest’anno è circa 45 minuti prima rispetto a quello del 2020. Questo trend continuerà fino al 2096, quando il solstizio si verificherà alle 08:32 del mattino del 20 giugno, ora locale. Dopo di ciò, il solstizio tornerà a verificarsi più tardi nell’anno con il reset del ciclo.

Non vuoi perdere le nostre notizie?

Iscriviti ai nostri canali Whatsapp e Telegram

e Siamo anche su Google News, attiva la stella per inserirci tra le fonti preferite

Fonte: TimeAndDate

Ti potrebbe interessare anche: