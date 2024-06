Tra poche ore non perdiamo il passaggio della Stazione Spaziale Cinese, sarà visibile a occhio nudo, quando e come osservarlo

Stasera 9 giugno ci aspetta un evento singolare, il passaggio della Stazione Spaziale Cinese (Tiangong), visibile in tutta Italia a occhio nudo. Non perdiamo questo spettacolo e alziamo gli occhi al cielo a partire dalle 21.46. Il passaggio durerà circa 7 minuti

Singolare e bellissimo spettacolo ci aspetta stasera: a partire dalle 21.46 sarà visibile a occhio nudo in tutta Italia la Stazione Spaziale Cinese (Tiangong) L’evento durerà circa 7 minuti, non perdiamolo e alziamo gli occhi al cielo!

Come riferiva la Nasa, la Cina ha iniziato nel 2021 a costruire Tiangong, composta da un modulo centrale al quale si sono aggiunti gradualmente altri moduli (inizialmente le attività sono iniziate con il modulo Tianhe-1 (modulo centrale), dai moduli scientifici Wentian e Mengtian e dallo Xuntian).

La struttura sarà molto facile da individuare stasera, in quanto brillerà come una luce fissa molto brillante in cielo. Alcuni siti web, come Heavens Above, forniscono mappe dettagliate città per città che indicano dove guardare per ammirare lo spettacolo (qui sotto quella di Roma, ma si tenga conto che gli orari sono molto simili in Italia).

Teniamoci pronti!

Fonte: Heavens Above

