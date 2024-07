Occhi al cielo questa sera: non perdere il passaggio della Stazione spaziale internazionale

Nuovo passaggio della Stazione spaziale internazionale. Questa sera il transito, visibile a occhio nudo in tutta Italia. Appuntamento a partire dalle ore 21.24, pronti?

Sarà nuovamente visibile a occhio nudo in tutta Italia il transito della Stazione spaziale internazionale (ISS), che torna a sorvolare i nostri cieli regalandoci appuntamenti brillanti e sorprendenti.

L’ultimo si verificherà proprio questa sera, domenica 28 luglio, a partire dalle ore 21.24 da nord-ovest. L’evento avrà una durata approssimativa di 6 minuti. C’è tempo per ammirare il passaggio, ma per non perderlo consigliamo di prendere posizione in anticipo.

Scrutiamo il cielo alla ricerca di un punto molto luminoso, che non lampeggia come le stelle. La Stazione spaziale internazionale apparirà infatti come un intenso punto fisso, diverso quindi anche dai satelliti di Starlink.

Questi ultimi assomigliano a dei trenini brillanti che si muovono nella notte, trattandosi di un sistema di costellazioni volte a offrire una copertura internet anche in aree remote. Ma questa sera è la Stazione spaziale internazionale a essere la protagonista indiscussa.

Per chi desidera osservare le mappe del cielo, può scaricarle gratuitamente dal sito Heavens Above. È facilissimo. Basterà collegarsi alla pagina principale, selezionare ISS dall’elenco a sinistra e inserire in alto a destra la città nella quale ci si trova cliccando su Riferimento: unnamed.

Questi, ad esempio, sono i dettagli del passaggio per Roma.

Tutti con il naso all’insù questa sera a goderci lo spettacolo!

Non vuoi perdere le nostre notizie ?

Iscriviti ai nostri canali Whatsapp e Telegram .

e . Siamo anche su Google News attiva la stella per inserirci tra le fonti preferite.

Fonte: Heavens Above

Leggi anche: