In arrivo un’altra notte di stelle cadenti, prepariamo tanti desideri!

Domani notte, tra l’8 e il 9 settembre, illuminerà i nostri cieli un’altra pioggia di stelle cadenti, quelle delle Perseidi di settembre (meteore dette anche delta Aurigidi di settembre). Forse meno intense e spettacolari delle Perseidi di agosto, anche quelle di settembre meritano, e quest’anno saranno anche particolarmente favorevoli all’osservazione. Da non perdere!

Come spiega l’UAI, intorno al 9 settembre potremo osservare per tutta la notte le Perseidi di settembre, una corrente alquanto irregolare generata dalla cometa Bradfield, caratterizzata in genere da meteore di medio debole luminosità. Ma lo sciame non manca di soprese (ad esempio, nel 1996 mostrarono un’attività più sostenuta del solito).

Quest’anno, poi, le stelle cadenti saranno particolarmente favorevoli all’osservazione: infatti il radiante, ovvero il punto da cui sembra che le meteore partano, sarà sopra l’orizzonte per tutta la notte, raggiungendo la maggiore altezza a quasi 80° di altezza (nella mappa il cielo del 9 settembre 2024 alle 5.00 circa).

Inoltre la notte di maggiore attività, quella tra l’8 e il 9 settembre, non avrà il disturbo della Luna (nuova il 3 settembre) e le meteore saranno particolarmente frequenti proprio nelle ore notturne prima dell’alba.

Prepariamo i desideri!

Fonti: UAI / UAI meteore

