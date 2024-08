Non solo Perseidi, occhio al cielo per ammirare l’incantevole bacio Marte-Giove

Appena dopo il picco delle Perseidi, previsto per il 12 agosto, ammireremo un altro spettacolo celeste visibile a occhio nudo (tempo permettendo), il “bacio” Giove - Marte. La congiunzione è prevista nella notte tra il 13 e il 14 di questo mese, non manchiamo!

Un altro meraviglioso spettacolo celeste sta per arrivare, visibile a occhio nudo (tempo permettendo). Appena dopo il picco delle Perseidi, previsto per il 12 agosto, ammireremo infatti il “bacio” Marte – Giove. La congiunzione è prevista nella notte tra il 13 e il 14 di questo mese, da non perdere!

Leggi anche: È la notte di San Lorenzo, ma il picco delle Perseidi deve ancora arrivare, quando ammirare le stelle cadenti più belle dell’anno

Come spiega l’UAI, un’interessante e suggestiva congiunzione tra Giove e Marte è prevista nelle ore che precedono l’alba del 14 agosto: i pianeti si incontreranno nella costellazione del Toro, contornati da astri celebri come le Iadi e la stella Aldebaran.

Lo spettacolo, tempo permettendo, è perfettamente visibile a occhio nudo in quanto gli astri sono tra i più luminosi del firmamento (nella mappa il cielo del 14 agosto 2024 alle 4.00 circa).

Da non perdere!

Non vuoi perdere le nostre notizie?

Iscriviti ai nostri canali Whatsapp e Telegram

e Siamo anche su Google News, attiva la stella per inserirci tra le fonti preferite

Fonte: UAI

Leggi anche: