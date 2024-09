Non perdete la cometa del secolo: quando e come ammirare C/2023 A3 nel nostro emisfero

C/2023 A3 Tsuchinshan-Atlas, la cometa del secolo, sarà visibile tra la fine del mese di settembre e i primi giorni di ottobre 2024, promettendo uno spettacolo celeste mozzafiato

Nel corso del 2024, il cielo ci regalerà un evento straordinario: la cometa C/2023 A3, meglio conosciuta come Tsuchinshan-Atlas, sarà visibile tra settembre e ottobre. Si prevede che sarà una delle comete più luminose degli ultimi decenni, paragonabile a fenomeni memorabili come la cometa di Halley del 1986 o la più recente Neowise del 2020.

Immaginate una palla di ghiaccio, polveri e gas che vaga per lo spazio per secoli, quasi dormiente. Quando si avvicina al Sole, questo sonno si interrompe e si trasforma in uno spettacolo luminoso che richiama l’attenzione degli appassionati di astronomia di tutto il mondo. È esattamente ciò che succederà con C/2023 A3.

La sua coda, uno degli elementi più spettacolari, si forma quando il materiale ghiacciato si riscalda e viene vaporizzato dal calore del Sole. Questa coda, che si allunga quanto più la cometa si avvicina alla nostra stella, è composta da gas e polveri che riflettono la luce solare, creando quella scia luminosa che tanto affascina chi guarda il cielo. Ma non finisce qui: attorno al nucleo della cometa si forma una chioma, una sorta di alone di gas che amplifica la sua luminosità, rendendola visibile anche a occhio nudo in alcune condizioni.

Quando e come vederla?

Se vi trovate nell’emisfero settentrionale, il periodo migliore per osservare la cometa sarà tra il 27 settembre e la fine di ottobre 2024. Il momento di massimo splendore è previsto per il 2 ottobre, quando la cometa raggiungerà la sua minima distanza dal Sole. In quei giorni, C/2023 A3 sarà visibile all’alba, tra le 5 e le 7 del mattino. Potrebbe essere l’occasione perfetta per svegliarvi un po’ prima del solito e concedervi una parentesi di meraviglia, con la coda luminosa della cometa che attraverserà il cielo come un grande pennello luminoso.

Col passare delle settimane, la cometa si alzerà sempre più nel cielo, ma inizierà anche a perdere un po’ della sua brillantezza, man mano che si allontanerà dal Sole. Tuttavia, il suo fascino rimarrà intatto per tutto ottobre, regalandoci uno spettacolo difficile da dimenticare.

Per un evento del genere, vale la pena organizzarsi e scegliere con attenzione il luogo da cui ammirare la cometa. La NASA consiglia di optare per posti lontani dall’inquinamento luminoso, come montagne o zone rurali. In questi luoghi, il cielo sarà abbastanza scuro da permettervi di vedere C/2023 A3 anche senza telescopio, se tutto andrà come previsto. Immaginate un cielo limpido, lontano dalle luci della città, dove la cometa apparirà come una grande scia luminosa, immobile tra le stelle.

Le comete non passano tutti i giorni, e quelle luminose come questa sono eventi rari. C/2023 A3 potrebbe non tornare per centinaia di anni, se non di più. Vederla significa prendere parte a qualcosa di unico, un momento di stupore che ci ricorda quanto l’universo sia grande e quanto siamo fortunati ad assistere, anche solo per un istante, a uno spettacolo così raro. Segnate le date e preparatevi a una sveglia anticipata: la cometa Tsuchinshan-Atlas è pronta a dipingere il cielo, e voi non vorrete certo perdervela.

