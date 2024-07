La NASA rivela le immagini dei due grandi asteroidi che hanno appena “sfiorato” la Terra

I potenti strumenti tecnologici della NASA hanno "immortalato" due asteroidi passati vicinissimi alla Terra negli scorsi giorni: ecco le sorprendenti immagini

Ve lo avevamo annunciato nei giorni scorsi: un “incontro ravvicinato” della Terra con l’asteroide 2024 MK, è avvenuto lo 29 giugno 2024.

Gli avvicinamenti ravvicinati come quello avvenuto nei giorni scorsi sono relativamente rari (avvengono in media ogni due decenni), e ciò rende queste opportunità di osservazione particolarmente preziose.

Moltissimi appassionati di astronomia da ogni angolo del Pianeta hanno potuto ammirare il meraviglioso spettacolo grazie ai telescopi o anche in diretta streaming.

Ora, a una settimana di distanza dall’incredibile evento, arrivano le immagini degli asteroidi 2024 MK e 2011 UL21 (passato a circa 295.000 chilometri dal nostro Pianeta lo scorso 27 giugno) registrate dal Goldstone Solar System Radar, parte del Deep Space Network della NASA.

Le immagini

L’asteroide 2024 MK, con un diametro di 150 metri, è stato scoperto di recente e ha raggiunto il punto più vicino alla Terra il 29 giugno 2024, passando a circa 295.000 chilometri dal nostro Pianeta.

Gli esperti della NASA hanno utilizzato il radar del sistema solare Goldstone, con l’antenna Deep Space Station 14 (DSS-14) e l’antenna DSS-13, per trasmettere e ricevere onde radio dall’asteroide.

Le osservazioni hanno rivelato che 2024 MK ha una forma allungata e spigolosa, con caratteristiche superficiali come concavità, creste e massi di circa 10 metri.

L’asteroide 2011 UL21, invece, ha una massa molto più ampia (è largo quasi 1,5 chilometri!) ed è stato osservato per la prima volta dal radar durante il passaggio avvenuto lo scorso 27 giugno.

Scoperto nel 2011 dal Catalina Sky Survey, questo asteroide è stato classificato come potenzialmente pericoloso – anche se i più recenti calcoli delle sue orbite future indicano che non rappresenta una minaccia imminente per la Terra.

Le recenti osservazioni del Goldstone Solar System Radar hanno fornito importanti dati sui due asteroidi 2024 MK e 2011 UL21, migliorando la comprensione delle caratteristiche fisiche e delle orbite di questi asteroidi e anche una preziosa pratica per le future operazioni di difesa planetaria.

Questi sforzi sono supportati dal Near-Earth Object Observations Program della NASA e dal Planetary Defense Coordination Office, in collaborazione con il Deep Space Network, che fornisce la supervisione e la gestione delle comunicazioni spaziali.

L’osservazione e lo studio continuato degli asteroidi ci permettono di migliorare la nostra preparazione e risposta a eventuali minacce future, assicurando una protezione efficace per il nostro pianeta.

Non vuoi perdere le nostre notizie ?

Iscriviti ai nostri canali Whatsapp e Telegram.

e Siamo anche su Google News attiva la stella per inserirci tra le fonti preferite.

Fonte: NASA

Ti consigliamo anche: