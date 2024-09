Per due mesi la Terra avrà un altro satellite, una mini-Luna che orbiterà senza rischi attorno a noi

Un piccolo asteroide sta per “intercettare” la Terra e per due mesi orbiterà attorno a noi. Non sono previsti rischi di alcun genere, anzi, la mini-Luna, che in realtà è l’asteroide 2024 PT5, potrebbe diventare un singolare spettacolo trasmesso in streaming

Dal 29 settembre al 25 novembre di quest’anno la Luna non sarà sola: un altro piccolo satellite, una sorta di mini-Luna, orbiterà attorno al nostro Pianeta (senza rischi). Si tratta dell’asteroide 2024 PT5, che potrebbe diventare un singolare spettacolo trasmesso in streaming.

Una coppia di ricercatori dell’Universidad Complutense de Madrid Ciudad Universitaria ha scoperto in particolare che un piccolo asteroide compirà un’orbita attorno alla Terra a partire da questo mese prima di ripartire verso altre parti del sistema solare.

Non è la prima volta che il nostro Pianeta “attira” asteroidi: gli scienziati descrivono la Terra come un corpo celeste che tende a catturare regolarmente gli asteroidi, e nel caso specifico delineano i loro calcoli che mostrano il percorso di 2024 PT5 quando si avvicina a noi.

Ricerche precedenti avevano dimostrato che molti asteroidi seguono percorsi ellittici parziali o completi attorno alla Terra prima di essere infine scagliati via. A ottobre 2020, per esempio, l’asteroide 2020 SO aveva incontrato l’orbita terrestre e vi era rimasto fino a maggio 2021, rendendosi addirittura visibile a occhio nudo.

Leggi anche: Sta per apparire una mini-luna visibile a occhio nudo. Asteroide o spazzatura spaziale?

Newly-discovered #asteroid 2024 PT5 is about to undergo a "mini-moon event" when its geocentric energy becomes negative from September 29 – November 25.https://t.co/sAo1qSRu3J pic.twitter.com/pVYAmSbkCF — Tony Dunn (@tony873004) September 10, 2024

2024 PT5 è stato invece scoperto dall’Asteroid Terrestrial-Impact Last Alert Systemed era già noto che il corpo celeste non è in rotta di collisione con la Terra. E tra l’altro è davvero molto piccolo, largo solo 10 metri, come riportato dalla Nasa.

Usando i dati relativi a dimensioni, velocità e percorso attuali, i ricercatori hanno calcolato il suo percorso nei mesi successivi, scoprendo che si sarebbe avvicinato alla Terra abbastanza da essere vincolato dalla sua gravità, anche se solo per un paio di mesi: il loro lavoro mostra che orbiterà attorno alla Terra una volta, impiegando 53 giorni, iniziando in particolare il 29 settembre, per poi andandosene il 25 novembre.

Studiando il suo percorso, gli astronomi sono anche riusciti stimarne le origini, verificando che probabilmente l’asteroide proviene dalla fascia di asteroidi di Arjuna, composta da molti oggetti celesti simili, con orbite attorno al Sole analoghe a quella della Terra.

Infine, nonostante sia davvero molto piccolo, non è probabile che l’asteroide 2024 PT5 sia un pezzo di spazzatura spaziale, in quanto mostro percorso simile ad altri corpi di origine naturale. E non escludiamo che a breve alcuni portali specializzati decidano di trasmetterne le “gesta” via streaming.

Il lavoro è stato pubblicato su Research Notes of American Astronomical Society.

Non vuoi perdere le nostre notizie?

Iscriviti ai nostri canali Whatsapp e Telegram

e Siamo anche su Google News, attiva la stella per inserirci tra le fonti preferite

Fonti: Phys.org / Research Notes of American Astronomical Society / Tony Dunn/X

Leggi anche: