Tra poche ore alziamo gli occhi al cielo verso le stelle cadenti, prepariamo i desideri!

Tra poche ore alziamo gli occhi al cielo: nella notte in cui ricordiamo i nostri cari defunti potremmo infatti esprimere qualche desiderio al passaggio delle Tauridi sud, splendide stelle cadenti che raggiungeranno il picco nella tarda serata tra il 2 e il 3 novembre.

Come spiega l’UAI, le Tauridi sono corrente meteorica molto complessa, originata probabilmente in buona parte da residui della cometa Encke, mescolati a frammenti asteroidali. L’area radiante (ovvero quella da cui sembra che le meteore partano) è in realtà piuttosto diffusa, ma di certo composta da due componenti, rispettivamente a nord e a sud dell’eclittica, distanti tra loro circa 12 gradi in declinazione.

Quella che osserviamo domani notte, tra il 2 e 3 novembre è quella sud (mentre quella nord è attesa il 12 del mese. L’osservazione quest’anno sarà più favorevole proprio per le Tauridi sud, vista l’assenza del disturbo lunare (nella mappa il cielo del 2 novembre 2024 alle 23.50 circa).

Il radiante dello sciame sarà inoltre osservabile per tutta la notte dalla fine del crepuscolo, culminando verso le ore 1.00 a oltre 60° di altezza e il maggior numero di meteore è atteso proprio nelle ore notturne.

Pronti i desideri?

Fonti: UAI / UAI meteore

