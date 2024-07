Sta per iniziare una splendida settimana di stelle cadenti, prepariamo tanti desideri!

Ben due sciami di stelle cadenti saranno al picco la prossima settimana, le Aquilidi nella notte tra il 16 e il 17 luglio (e nella successiva tra il 17 e il 18), e le alfa Cignidi in quella tra il 19 e il 20 del mese. Facciamo una lunga lista di desideri!

Notti romantiche in arrivo, tutte nella settimana che sta per iniziare: le stelle cadenti Aquilidi saranno al picco nella notte tra il 16 e il 17 luglio (e nella successiva tra il 17 e il 18), e le alfa Cignidi in quella tra il 19 e il 20 del mese. Prepariamo i desideri!

Come spiega l’UAI, quest’anno sarà molto favorevole all’osservazione lo sciame delle Aquilidi, meteore con il radiante, ovvero il punto da cui che sembrano irradiarsi, situato in un’area tra la costellazione dello Scudo e il confine orientale dell’Aquila.

Le Aquilidi di luglio mostrano in generale un’attività irregolare, più o meno sostenuta, e non ben definita, con meteore in genere deboli, ma con occasionali eventi brillanti. Il radiante sarà osservabile tutta la notte, culminando verso l’1.00 a oltre 40° di altezza sull’orizzonte.

Le notti tra il 16 e il 17 luglio e tra il 17 e il 18 alziamo lo sguardo al cielo perché sarà assente il disturbo lunare (nella mappa il cielo del 16 luglio 2024 alle 23.30 circa).

E non finisce qui.

Dopo poche ore saranno infatti al picco anche le alfa Cignidi, anche loro meteore che mostrano in genere meteore di debole luminosità ma che non mancano casi di eventi brillanti. E anche il loro radiante sarà osservabile tutta la notte, culminando verso le 2.00 a quasi 85° di altezza sull’orizzonte. La Luna in questo caso sarà in realtà presente, ma bassa sull’orizzonte (nella mappa il cielo del 19 luglio 2024 all’1.00 circa).

Tutti pronti con i desideri?

