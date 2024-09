Luna tra pianeti e stelle, tra pochi giorni inizia una settimana di baci celesti tutti visibili a occhio nudo

Dal 21 al 25 settembre il cielo ci regalerà altri imperdibili spettacoli: la Luna sarà infatti in congiunzione alternativamente con Marte e Giove e immersa nell’ammasso stellare delle Pleiadi. Tutti gli spettacoli, tempo permettendo, saranno perfettamente visibili a occhio nudo. Non manchiamo!

Tra pochi giorni, a partire dal 21 settembre, il cielo darà spettacolo con una serie di “baci” tra Luna, pianeti e stelle. Il nostro satellite sarà infatti in congiunzione alternativamente con Marte e Giove e immersa nell’ammasso stellare delle Pleiadi. Tutti gli spettacoli, tempo permettendo, saranno perfettamente visibili a occhio nudo. Da non perdere!

Come spiega l’UAI, dal 21 settembre inizia la serie di incontri tra la Luna e gli astri più noti della costellazione del Toro e con i pianeti Giove e Marte. In particolare, nella tarda serata del giorno 21 vedremo sorgere la Luna, nella costellazione dell’Ariete, seguita dalle Pleiadi e da Giove, nel Toro (nella mappa il cielo del 22 settembre 2024 all’1.00 circa).

La notte successiva, quella tra il 22 e il 23 del mese, il nostro satellite sarà invece proprio tra le Pleiadi e Giove, mentre Marte sorgerà più tardi, nella costellazione dei Gemelli (nella mappa il cielo del 23 settembre 2024 alle ore 01:00 circa).

Non distogliamo lo sguardo nemmeno 24 ore dopo, nella notte tra il 23 e il 24 settembre, quando la Luna sarà in congiunzione con Giove. Le costellazioni del Toro e dei Gemelli ci mostreranno in realtà una ricca concentrazione di astri luminosi e facili da riconoscere. Infatti insieme al nostro satellite potremo osservare le Pleiadi, Aldebaran, Castore, Polluce e Marte (nella mappa il cielo del 24 settembre 2024 alle 2:00 circa).

Gran finale nella notte tra il 24 e il 25 settembre, con la Luna all’Ultimo Quarto in congiunzione con il pianeta Marte, visibile nella costellazione dei Gemelli. Il nostro satellite si troverà al limite tra i Gemelli e l’Auriga, e, come nelle sere precedenti più in alto, nel Toro, potremo osservare anche Giove (nella mappa il cielo del 25 settembre alle ore 2:00).

Tra l’altro – lo diciamo sempre – le Pleiadi sono uno spettacolo anche da sole: infatti l’ammasso stellare, lontani da fonti di inquinamento luminoso (che in effetti sta diventando un problema enorme), ci mostra fino a 12 stelle e comunque, se il tempo è clemente, non è difficile contarne 4 o 5 anche in città.

Quattro notti davvero imperdibili!

Fonte: UAI

