La Luna si immerge nelle Pleaidi e poi “bacia” Giove, gli spettacoli saranno visibili a occhio nudo e circondati di stelle cadenti

Si avvicinano due giorni indimenticabili: il 16 novembre la Luna sarà circondata dalla Pleiadi e il giorno successivo, il 17, si troverà in congiunzione con Giove. Gli spettacoli, entrambi visibili a occhio nudo (tempo permettendo), saranno impreziositi anche dalle stelle cadenti Leonidi, al picco proprio nelle stesse ore. Da non perdere!

Luna immersa nelle Pleiadi, quindi in congiunzione con Giove: il 16 e il 17 novembre non perdiamo il bis di spettacoli, entrambi visibili a occhio nudo (tempo permettendo), che il cielo ci offre gratis. Gli eventi saranno impreziositi anche dalle stelle cadenti Leonidi, al picco proprio nelle stesse ore. Non manchiamo!

Come spiega l’UAI, la notte del 16 novembre la Luna sovrasterà con la sua luce il pianeta Giove, trovandosi tra l’ammasso stellare delle Pleiadi e la stella Aldebaran (nella mappa il cielo del 16 novembre 2024 alle 21.00 circa).

E, come diciamo sempre, le Pleiadi sono uno spettacolo anche da sole: infatti l’ammasso stellare, lontani da fonti di inquinamento luminoso (che in effetti sta diventando un problema enorme), ci mostra fino a 12 stelle e comunque, se il tempo è clemente, non è difficile contarne 4 o 5 anche in città.

La sera successiva, il 17 novembre, il nostro satellite, ancora nella costellazione del Toro, sarà oltre Giove, superato nelle ore diurne, dando vita ad una splendida congiunzione (nella mappa il cielo del 17 novembre 2024 alle 21.00 circa).

E non finisce qui, perché il 17 novembre è anche atteso il picco delle Leonidi, splendide stelle cadenti originate dalla cometa Tempel Tuttle. Quest’anno il radiante delle meteore, ovvero il punto da cui sembra che lo sciame parta, sarà osservabile dalla mezzanotte fino all’alba, raggiungendo la maggiore altezza a oltre 65° sull’orizzonte.

La maggiore attività è attesa la notte tra il 17 e il 18 novembre, in ore in cui purtroppo la Luna potrebbe portare disturbo, d’altronde la stessa Luna che ci regalerà, però, gli spettacoli descritti.

Non manchiamo, e prepariamo anche qualche desiderio, non si sa mai.

Non vuoi perdere le nostre notizie?

Iscriviti ai nostri canali Whatsapp e Telegram

e Siamo anche su Google News, attiva la stella per inserirci tra le fonti preferite

Fonti: UAI / UAI meteore

Leggi anche: