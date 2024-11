Non perdiamo la Luna delle lunghe notti, lo splendido spettacolo che dà il benvenuto all’inverno

Il 15 dicembre alziamo gli occhi al cielo, ammireremo la Luna delle Lunghe Notti, la stupenda luna piena del mese di dicembre che dà il benvenuto all’inverno. Il nome, che arriva dalla tradizione americana, richiama proprio notti dell’inverno boreale, le più lunghe dell’anno. Da non perdere!

Non perdiamo il prossimo spettacolo celeste: il 15 dicembre ammireremo la Luna delle Lunghe Notti, la stupenda luna piena del mese di dicembre che dà il benvenuto all’inverno. Il nome, come spesso accade, arriva dalla tradizione americana, ma non è questo l’unico nome con cui viene chiamata questa luna.

Arrivano freddo e solstizio (che quest’anno sarà il 21 dicembre 2024 alle 10.19 ora italiana), le notti si allungano a discapito del giorno: per questo i nativi americani chiamavano la luna piena di dicembre Luna delle Lunghe Notti, ma anche Luna Fredda, ricordando le temperature rigide tipiche di questa stagione ma anche le notti dell’inverno boreale, le più lunghe dell’anno.

La fase di piena sarà tecnicamente il 15 dicembre alle 10.02 ora italiana, ma per apprezzare lo splendore del disco lunare dovremmo attendere il tramonto (nella mappa il cielo del 15 dicembre 2024 alle 20.00 circa).

Ma i nativi americani – lo sappiamo – non sono gli unici ad aver attribuito nomi alla luna piena: il plenilunio di dicembre è infatti anche nota come Luna prima di Yule, dove Yule è il solstizio di inverno, nome attribuito da genti di origine celtica.

La parola sembra infatti derivare da quella scandinava o anglosassone ‘Iul’, o dal norvegese “jul” che significa “ruota”, indicando una data che segna il punto definitivo nella Ruota dell’Anno, quando, nell’emisfero boreale, si vive la notte più lunga dell’anno.

Buona visione!

Non vuoi perdere le nostre notizie?

Iscriviti ai nostri canali Whatsapp e Telegram

e Siamo anche su Google News, attiva la stella per inserirci tra le fonti preferite

Fonte: Moongiant

Leggi anche: