Tra pochi giorni ammireremo la splendida Luna delle Fragole, la luna piena che dà il benvenuto all’estate

Sta arrivando l’estate e il 22 giugno, a poche ore dal solstizio, splenderà la Luna piena delle Fragole. Il nome di questa luna, come sempre, deriva dalla tradizione americana perché al tempo dei Nativi si dava l’avvio alla raccolta proprio delle fragole. Non perdiamo questo romantico appuntamento

Il 20 giugno alle 22.52 sarà ufficialmente estate e poche ore dopo la prossima bellissima luna piena: è la Luna delle Fragole, che splenderà il 22 giugno. Non perdiamo questo romantico appuntamento!

Leggi anche: Solstizio d’estate 2024: cos’è, quando cade e significato spirituale del “giorno” più lungo dell’anno

Come spiega l’UAI, sarà luna piena tecnicamente il 22 giugno alle 3.08 ora italiana, ma potremmo ammirare lo splendore del disco lunare intero per tutta la serata e la notte, dall’alba al tramonto del nostro satellite (nella mappa il cielo del 22 giugno alle 00.30 circa).

Questo plenilunio segnava l’inizio della stagione della raccolta delle fragole in Nord America ed è per questo che nella tradizione dei Nativi è chiamato Luna delle Fragole. In Europa, invece, veniva chiamata Luna di miele, ma anche Luna calda, o Luna di fieno.

Leggi anche: Fragole: 10 motivi per mangiarne di più

La Luna di miele, con cui ancora oggi ci si riferisce al viaggio di nozze, richiama all’idromele, una bevanda alcolica prodotta dalla fermentazione del miele e sorseggiata fin dal Neolitico ma di cui troviamo tracce anche nell’Antico Egitto.

Infatti in molte regioni d’Europa, alle coppie appena sposate veniva tradizionalmente regalato una quantità di idromele sufficiente al consumo di un intero mese. In questo modo, si credeva che tale bevanda aiutasse nella procreazione.

E, visto che in epoche remote il tempo non era scandito dall’attuale calendario gregoriano ma dalle fasi lunari, ci si riferiva alla “luna di miele” come al periodo di tempo in cui la coppia avrebbe sorseggiato la bevanda per procreare.

Teniamoci pronti a questo splendido spettacolo!

Non vuoi perdere le nostre notizie?

Iscriviti ai nostri canali Whatsapp e Telegram

e Siamo anche su Google News, attiva la stella per inserirci tra le fonti preferite

Fonte: UAI

Leggi anche: