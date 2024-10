La Luna “immersa” nelle Pleiadi, il romantico spettacolo visibile a occhio nudo sta per tornare

La sera del 19 ottobre, la Luna incontrerà le Pleiadi, il bellissimo e “vicino” ammasso stellare, spettacolo già di per sé. Se il tempo sarà clemente, ammireremo l’evento perfettamente a occhio nudo. Non manchiamo!

Come spiega l’UAI, ammireremo l’incontro ravvicinato tra la Luna e le Pleiadi la sera del 19 ottobre, guardando verso la costellazione del Toro (nella mappa il cielo del 19 ottobre 2024 alle 23.30 circa).

Il tutto, dopo aver già goduto del “bacio” Luna-Saturno.

Tra l’altro – lo diciamo sempre – le Pleiadi sono uno spettacolo anche da sole: infatti l’ammasso stellare, lontani da fonti di inquinamento luminoso (che in effetti sta diventando un problema enorme), ci mostra fino a 12 stelle e comunque, se il tempo è clemente, non è difficile contarne 4 o 5 anche in città.

Per quanto riguarda la Luna, ben, sarà stupenda, ad appena due della fase di piena: il 17 ottobre è infatti prevista la Superluna del Cacciatore, la più grande e la più luminosa dell’anno.

E – attenzione – non finisce qui, perché il nostro satellite incontrerà poi anche Marte e Giove.

Non perdiamo questa meravigliosa opportunità di guardare il cielo stellato.

Fonte: UAI

