Sta per tornare la Luna del Castoro, la splendida luna piena di novembre che ci spinge alla riflessione

Tutti pronti per la Luna del Castoro, attesa il 15 novembre. La fase di piena sarà tecnicamente alle 22.28 ora italiana, quindi già nell’oscurità. Tempo permettendo, quindi, lo spettacolo sarà visibile a occhio nudo (nella mappa il cielo del 15 novembre 2024 alle 22.30 circa).

Perché Luna del Castoro?

Questo nome, che, come spesso accade, viene tramandato dalla tradizione americana, era dato a questa luna piena perché in questo periodo si mettevano le trappole per i castori prima che le paludi congelassero, in modo da far scorta di calde pellicce per l’inverno. In un’altra interpretazione, invece, il nome deriverebbe invece dal fatto che i castori in questo periodo si preparano per il letargo.

Ma questo non è l’unico nome: infatti questa luna piena arriva generalmente in un periodo che inizia ad essere particolarmente freddo nell’emisfero boreale, da cui anche il nome di Frosty Moon, ma anche Luna di Gelo.

Il significato spirituale

E in realtà è nota anche come Luna del Lutto, perché il plenilunio di novembre viene associato spiritualmente al cambiamento personale, alla riflessione interiore, alla possibilità di lasciar andare le cose vecchie per aprirsi al nuovo, all’inverno che incombe, e quindi in un certo senso alla “morte”, intesa come punto e a capo della propria vita.

Siamo infatti in un momento in cui il tempo sembra sospeso tra due stagioni, ottimo per fermarsi a riflettere sulla propria vita, sulla volontà di attuare quel “cambiamento personale” da tempo solo immaginato e mai reso concreto.

La luna piena di novembre ci offre l’opportunità di prepararci per la crescita futura identificando le abitudini, le relazioni e le modalità di vita a cui siamo saldamente ancorati ma che non ci servono più. Questa fase lunare può dare la spinta necessaria a iniziare o modificare le parti stagnanti della nostra vita.

E nel riflettere su noi stessi, godiamoci lo spettacolo.

Fonte: Moongiant

