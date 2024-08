Torna la Luna Blu, e sarà circondata di stelle cadenti, tutti pronti allo spettacolo!

Agosto 2024 è il mese della Luna Blu, attesa il 19 agosto. Come precisiamo sempre, il nostro satellite non sarà davvero blu, ma comunque un disco luminosissimo in fase di piena. E c’è di più, perché (forse) potremmo esprimere anche qualche desiderio con il picco delle kappa Cignidi. Da non perdere!

Non manchiamo ad un appuntamento che aspettavamo da tempo: il 19 agosto torna la Luna Blu. Come precisiamo sempre, il nostro satellite non sarà davvero blu, ma lo spettacolo sarà stupendo lo stesso. E c’è di più, perché (forse) potremmo esprimere anche qualche desiderio con il picco delle kappa Cignidi. Da non perdere!

Perchè la luna piena del 19 agosto 2024 è chiamata Luna Blu

Come per la Luna Rosa, anche Luna Blu non si riferisce davvero al colore del nostro satellite, che resterà invariato: il nome dipende solo dalla sua presunta rarità, in particolare dall’espressione inglese “once in a blue moon” (“una volta ogni luna blu”), che mira ad indicare qualcosa che non si verifica molto comunemente (anche se in realtà questo fenomeno avviene ogni 3-5 anni).

Negli anni si sono poi diffuse due definizioni di Luna Blu: l’”originale” è quella che si attribuisce alla terza luna piena in una stagione che ne contiene quattro, come osserviamo in questa estate (è luna piena 22 giugno, 21 luglio, 19 agosto e 18 settembre). Questa è una definizione che riporta anche all’antico termine inglese “belewe”, ovvero “tradire”: è una luna traditrice perché induce a pensare che sia finita la stagione, ma non è così.

Ma negli anni successivi, per un puro errore, Luna Blu è stata chiamata anche una seconda luna piena in un mese: come spiega Timeanddate, la confusione fu fatta in particolare per la prima volta dall’astronomo dilettante James Hugh Pruett (1886–1955), che riportò questa definizione in un articolo pubblicato sulla rivista Sky & Telescope nel 1946.

Successivamente l’errore si diffuse, dopo che fu chiamata Luna Blu la seconda luna in un mese nel popolare programma radiofonico chiamato StarDate nel 1980, e poi dopo che la definizione apparve risposta in una versione del 1986 del gioco da tavolo Trivial Pursuit. Oggi, comunque, è ormai considerata una seconda definizione piuttosto che un errore.

Perché la luna piena del 19 agosto 2024 è chiamata anche Luna dello Storione

La luna piena di agosto (di tutti i mesi di agosto) è chiamata Luna dello Storione nella tradizione americana per via dell’abbondanza di pesce nei Grandi Laghi tipica di questo periodo. Ma agosto è anche tradizionalmente il mese della raccolta del grano ed è per questo che questa luna è nota anche come Luna del Grano (il simbolo di questa luna è dunque la spiga di grano).

E talvolta è detta anche Luna Rossa, a causa dell’alone rossastro che talvolta la circonda a causa del calore estivo. Nulla a che vedere però con la “vera” Luna Rossa, ovvero il nostro satellite in eclissi totale che diventa effettivamente rosso in quanto, non raggiunto dalla luce diretta del Sole, è illuminato solo dai raggi solari “filtrati” dall’atmosfera terrestre che lascia passare solo la componente visibile rossa.

Cosa vedremo il prossimo 19 agosto

Il 19 agosto ammireremo uno doppio spettacolo stupendo: da un lato una splendida luna piena (non blu, ma comunque stupenda), dall’altro il picco delle stelle cadenti kappa Cignidi, atteso proprio la stessa notte (nella mappa il cielo del 19 agosto 2024 alle 22.00 circa).

Chiaramente la presenza costante di una luna piena renderà sfavorevole l’osservazione anche delle meteore, ma non disperiamo, perché il radiante di questo sciame, ovvero il punto da cui sembrano partire le stelle cadenti, sarà visibile per tutta la notte, raggiungendo la maggiore altezza sull’orizzonte verso mezzanotte a quasi 80°.

Prepariamo quindi anche qualche desiderio, e godiamoci lo spettacolo!

