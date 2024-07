Fine mese all’insegna del cielo, luglio ci saluta con triangoli e “baci” di pianeti e stelle, tutti visibili a occhio nudo

Trionfo di pianeti e stelle negli ultimi giorni di luglio: prima dell’alba del 30 la Luna incontrerà Marte immersa delle Pleiadi, ma anche Giove e la stella Aldebaran saranno facilmente visibili, tutti a occhio nudo. Dopo 24 ore, prima dell’alba del 31, il “bacio” sarà tra Luna e Giove “vicino” alle Pleiadi, Marte e la stella Aldebaran. Due serate da non perdere!

30 e 31 luglio bis di serate da non perdere: prima dell’alba del 30 ammireremo il “bacio” Luna-Marte immerso delle Pleiadi, ma anche Giove e la stella Aldebaran saranno facilmente visibili, tutti a occhio nudo. Dopo 24 ore, prima dell’alba del 31 sarà la volta del “bacio” Luna-Giove “vicino” alle Pleiadi, Marte e la stella Aldebaran.

Come spiega l’UAI, verso la fine del mese torneremo ad osservare le congiunzioni della Luna con i pianeti visibili al mattino molto presto, tra le prime luci dell’alba. Il 30 luglio ammireremo, nella costellazione del Toro, numerosi oggetti celesti facilmente riconoscibili, la Luna, Marte, le Pleiadi, Giove e la stella Aldebaran (nella mappa il cielo del 30 luglio alle 4.00 circa).

E non finisce qui, perchè prima del sorgere del Sole del 31 luglio la falce di Luna calante raggiungerà per la seconda volta nel mese il pianeta Giove, ancora nella costellazione del Toro, dove saranno visibili anche Aldebaran, le Pleiadi e Marte (nella mappa il cielo del 31 luglio alle 4.00 circa).

Questa sarà anche l’occasione di ammirare per due volte di seguito le Pleiadi, uno spettacolo anche da sole: infatti l’ammasso stellare, lontani da fonti di inquinamento luminoso (che in effetti sta diventando un problema enorme), ci mostra fino a 12 stelle e comunque, se il tempo è clemente, non è difficile contarne 4 o 5 anche in città.

Da non perdere!

Fonte: UAI

