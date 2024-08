L’aurora boreale visibile di nuovo in Italia: lo spettacolo sulle Alpi alle prime luci di oggi

Il 12 agosto 2024, un'aurora boreale ha colorato di rosso e viola il cielo italiano, uno spettacolo raro causato da una tempesta geomagnetica G4

Nelle prime ore del 12 agosto 2024, le Alpi italiane sono state il palcoscenico di un fenomeno straordinario: un’aurora boreale ha illuminato il cielo intorno alle 2:00 del mattino. Questo evento raro per le nostre latitudini, normalmente riservato alle regioni polari, si è manifestato in diverse zone d’Italia grazie a potenti tempeste geomagnetiche, conosciute come CME “cannibali”, che hanno investito la Terra.

L’aurora boreale è apparsa nei cieli italiani grazie a una fase di intensa attività solare, culminata in una tempesta geomagnetica classificata come G4, tra le più potenti degli ultimi decenni. Questo evento eccezionale è stato innescato dalla fusione di numerose espulsioni di massa coronale (CME) rilasciate da una vasta area di macchie solari. Le particelle cariche provenienti dal Sole hanno interagito con il campo magnetico terrestre, creando le condizioni ideali per la formazione dell’aurora a latitudini insolite come quelle dell’Italia.

Tempeste geomagnetiche e massimo solare: come si è manifestata l’aurora boreale in Italia

Solitamente di colore verde, l’aurora boreale può assumere tonalità rosse e viola durante tempeste geomagnetiche particolarmente intense, come quelle registrate a maggio e agosto 2024. Questo accade quando le particelle solari interagiscono con ossigeno e azoto presenti a quote elevate nell’atmosfera. In Italia, lo spettacolo ha interessato non solo l’arco alpino, ma anche altre regioni come Lazio, Toscana, Abruzzo, Sicilia e Puglia, regalando un cielo dai colori straordinari e inconsueti.

Questi eventi, tra i più intensi osservati negli ultimi anni, sono strettamente legati al ciclo solare 25, attualmente nella fase di massimo solare, che raggiungerà il suo picco nel 2025, promettendo ulteriori spettacoli celesti nei mesi a venire.

Per chi non ha avuto l’opportunità di assistere a questo spettacolo naturale unico, è possibile rivivere l’emozione dell’aurora boreale attraverso le immagini catturate in diretta dalle 5 Torri a Cortina, disponibili sul sito cortina.panomax.com/5torri. Selezionando la data e l’ora dell’evento, si può godere di una panoramica completa del fenomeno.

Non vuoi perdere le nostre notizie?

Iscriviti ai nostri canali Whatsapp e Telegram

e Siamo anche su Google News, attiva la stella per inserirci tra le fonti preferite

Fonte: NextMe

Ti potrebbe interessare anche: