L’asteroide “potenzialmente pericoloso” 2024 ON si avvicina alla Terra: seguilo online

Il 17 settembre 2024, l'imponente asteroide passerà a due volte e mezzo la distanza Terra-Luna. Classificato come potenzialmente pericoloso, sarà monitorato dalla NASA e JPL

Il 17 settembre 2024, l’asteroide 2024 ON passerà a circa un milione di chilometri dalla Terra, una distanza che equivale a poco più di due volte e mezzo quella che ci separa dalla Luna. Anche se è stato classificato come “potenzialmente pericoloso”, non c’è alcun rischio concreto per il nostro pianeta.

L’asteroide, scoperto il 27 luglio 2024 grazie all’Atlas Sky Survey, ha un diametro stimato tra i 220 e i 480 metri, abbastanza grande da destare l’attenzione degli scienziati. Tuttavia, è bene ribadire che il suo massimo avvicinamento alla Terra avverrà il 17 settembre alle 12:18 ora italiana, e sarà attentamente monitorato dalla NASA e dal Jet Propulsion Laboratory (JPL).

La sorveglianza dei NEO: una priorità per la sicurezza planetaria

Per gli appassionati di astronomia, il Virtual Telescope Project trasmetterà l’avvicinamento dell’asteroide in diretta streaming il 15 settembre 2024, alle 21:30 ora italiana. Durante la trasmissione sarà possibile osservare le immagini catturate dal telescopio robotico “Elena”, che aveva già immortalato l’asteroide il 31 agosto 2024, quando si trovava a circa 12,5 milioni di chilometri dalla Terra.

Questo evento ci ricorda quanto sia cruciale monitorare i cosiddetti NEO (Near-Earth Objects). La NASA e l’ESA stanno lavorando per migliorare i sistemi di rilevamento e difesa planetaria. Un esempio è la missione Hera, che testa nuove tecniche per deviare eventuali asteroidi pericolosi. L’ESA, inoltre, sta sviluppando i telescopi “Flyeye”, in grado di scandagliare l’intero cielo ogni notte, e il progetto NEOMIR, un satellite progettato per individuare asteroidi nascosti dalla luce solare.

Il passaggio di 2024 ON è un’altra prova di quanto sia affascinante e importante esplorare e proteggere il nostro universo. E chissà, magari osservando l’asteroide in diretta, potremo sentirci parte di qualcosa di molto più grande​.

Fonte: Virtual Telescope

