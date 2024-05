La Terra ha ricevuto un messaggio laser da 226 milioni di Km di distanza

La sonda Psyche della NASA ha stabilito un nuovo record inviando un messaggio laser alla Terra da una distanza di 226 milioni di chilometri, aprendo nuove frontiere nelle comunicazioni spaziali

La sonda spaziale Psyche della NASA ha stabilito un nuovo record nella trasmissione di messaggi laser verso la Terra, coprendo una distanza impressionante di 226 milioni di chilometri, oltre una volta e mezza la distanza tra la Terra e il Sole. Questo primato si inserisce nell’era rivoluzionaria delle comunicazioni ottiche dallo spazio profondo, mostrando avanzamenti significativi nella tecnologia adottata per esplorare lo spazio.

La tecnologia DSOC (Deep Space Optical Communications), che equipaggia la sonda, ha superato brillantemente i test iniziali, effettuati a una distanza di circa 80 volte quella tra la Terra e la Luna. Recentemente, ha trasmesso con successo dati a una velocità di 25 Mbps da una distanza sette volte superiore, un risultato notevole se comparato con l’obiettivo iniziale di 1 Mbps. La NASA evidenzia che questa velocità è decisamente superiore a quella dei più avanzati sistemi di comunicazione radio utilizzati finora nelle missioni spaziali.

Dettagli della trasmissione e prossime aspettative

Lo scorso 8 aprile 2024, Psyche ha inviato dati tecnici solitamente trasmessi via onde radio. Questa volta, però, i dati sono stati inviati anche mediante un raggio laser a infrarossi, marcando un importante avanzamento rispetto ai precedenti test, che si limitavano a trasmettere video e fotografie precaricate. Questo test dimostra come le comunicazioni ottiche possano integrarsi con i sistemi radio, preparando il terreno per future missioni, incluso l’ambizioso obiettivo di inviare esseri umani su Marte.

La sperimentazione continuerà a giugno, quando Psyche si allontanerà fino a raggiungere una distanza pari a 2,5 volte quella tra la Terra e il Sole. Le sfide rimangono, in particolare quelle legate alle interruzioni causate da condizioni meteorologiche avverse, un limite non presente nelle comunicazioni radio. Tuttavia, il successo dei prossimi test potrebbe rivoluzionare le modalità di comunicazione nello spazio profondo.

Fonte: NASA

