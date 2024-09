La prima foto della sua gigantesca vela solare dispiegata nello Spazio dalla Nasa

La NASA ha rilasciato la prima immagine del prototipo di vela solare Advanced Composite Solar Sail System, una tecnologia rivoluzionaria che potrebbe cambiare il modo in cui concepiamo la propulsione spaziale

Lo scorso 23 aprile 2024, la NASA ha lanciato un prototipo di vela solare in orbita attorno al nostro pianeta, una tecnologia che potrebbe rivoluzionare il modo in cui concepiamo la propulsione spaziale.

Il 29 agosto, l’agenzia ha confermato che questa vela si è dispiegata con successo nello spazio, anche se non abbiamo avuto subito prove fotografiche ufficiali. Ora, dal 5 settembre, queste prove ci sono. La NASA ha infatti rilasciato la prima immagine della vela solare aperta, denominata formalmente “Advanced Composite Solar Sail System”. Il veicolo spaziale da cui è stata rilasciata la vela continuerà a inviare ulteriori immagini e dati nel tempo.

L’immagine potrebbe sembrare difficile da interpretare, in parte perché il veicolo spaziale sta lentamente ruotando nello spazio. Questa rotazione è dovuta al fatto che, come spiega la NASA, il veicolo non ha subito alcun controllo di assetto dopo il dispiegamento. Questo comportamento era atteso, secondo il team.

Gli operatori implementeranno il controllo di assetto e stabilizzeranno il veicolo una volta raccolti abbastanza dati per comprendere meglio lo stato della vela e delle strutture composite che la supportano. Si spera che, una volta raggiunta la stabilità, potremo ottenere immagini più facili da interpretare. Nel frattempo, vediamo cosa possiamo realmente distinguere in questa immagine.

Dettagli sull’immagine della vela solare

La NASA sottolinea che, per interpretare correttamente l’immagine, è importante ricordare che ci sono quattro telecamere grandangolari posizionate al centro del veicolo spaziale che ancorano la vela. Nella parte inferiore dell’immagine, una di queste telecamere mostra i “quadranti della vela riflettente supportati da strutture composite”, mentre nella parte superiore si può vedere il lato posteriore di uno dei pannelli solari del veicolo. La maggior parte dei veicoli spaziali è dotata di pannelli solari poiché è così che traggono energia dal sole.

Nella dichiarazione rilasciata, la NASA spiega:

I cinque set di marcature sulle strutture composite vicine al veicolo spaziale sono indicatori di riferimento per segnalare la completa estensione della vela.

Le strutture che supportano la vela sono montate ad angolo retto, mentre il pannello solare è di forma rettangolare, ma appaiono distorti a causa del campo visivo della telecamera grandangolare.

Fonte: NASA

