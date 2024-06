Il “bacio” spettacolare tra la Luna e la stella Spica, uno dei più belli dell’anno (come osservarlo)

Il 16 giugno 2024, la congiunzione tra la Luna e la stella Spica creerà uno spettacolo astronomico straordinario: questo evento, noto come "bacio celeste", sarà visibile per tutta la notte!

La sera di domenica 16 giugno 2024, preparatevi ad alzare gli occhi al cielo per assistere a uno degli spettacoli astronomici più affascinanti dell’anno: la congiunzione tra la Luna e Spica, la stella più luminosa della costellazione della Vergine. Questo evento, noto come “bacio celeste”, farà sembrare che i due corpi celesti si tocchino, creando un’immagine romantica e straordinaria.

L’evento inizierà dalle ore 21:00, quando il cielo sarà sufficientemente buio per far risaltare Spica, nonostante la luminosità della Luna, che sarà in fase di Primo Quarto, avvicinandosi alla Luna Piena delle Fragole del 22 giugno. La distanza apparente tra i due oggetti sarà di 1°18′, rendendo il fenomeno visibile fino alle 02:20 del 17 giugno. Spica, situata a circa 250 anni luce dalla Terra, è una stella blu-bianca abbastanza luminosa da essere vista ad occhio nudo​.

Come osservare il fenomeno

Sebbene il “bacio” sia visibile ad occhio nudo, l’uso di un binocolo o di un telescopio amatoriale permetterà di apprezzare meglio i dettagli della Luna e di Spica. Un altro metodo per localizzare facilmente Spica è utilizzare app di osservazione delle stelle per Android e iOS come Sky Tonight, che forniscono informazioni in tempo reale sugli oggetti celesti e le loro posizioni.

Spica non è una stella singola, ma un sistema binario composto da due stelle, Spica A e Spica B. Spica A è una gigante blu-bianca che brilla con una luminosità più di 2.000 volte quella del Sole, mentre Spica B è una stella di sequenza principale blu-bianca, ancora nel processo di bruciare idrogeno nel suo nucleo.

