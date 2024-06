In arrivo domani una tempesta geomagnetica diretta verso la Terra

Una tempesta geomagnetica è diretta verso la Terra e i suoi effetti potrebbero essere visibili lunedì 10 giugno. A causarla l’espulsione di CME dalla macchia solare AR3664

È in arrivo una tempesta solare diretta verso il nostro Pianeta, di cui è responsabile l’espulsione di massa coronale o CME dalla macchia solare AR3664, che ieri, 8 giugno, ha prodotto un brillantamento solare di lunga durata, di categoria M9.7, alle 01:49 UTC, corrispondenti alle 03:49 ora italiana.

Al momento la tempesta di radiazioni è di categoria S2, quindi moderata, e non rappresenta una minaccia né per gli astronauti che per i viaggiatori aerei.

Secondo quanto riporta SpaceWeather.com. – la maggior parte dei materiali espulsi è diretta a ovest del nostro pianeta – ma è possibile che intorno a mezzogiorno di lunedì 10 giugno una tempesta geomagnetica minore G1 colpisca lateralmente il nostro pianeta. Come la maggior parte delle tempeste geomagnetiche che colpiscono la Terra, anche questa dovrebbe essere innocua.

Sunspot region 3697 has been relatively quiet the past few days as she made her way towards the west limb but she was not planning to exit stage right without one final song. At 01:49 UTC this night the region produced a highly eruptive long duration M9.7 (R2-moderate) solar… pic.twitter.com/Dn3qVkxSoB

— SpaceWeatherLive (@_SpaceWeather_) June 8, 2024