Prepariamo tanti desideri per domani notte, ammireremo ben due piogge di stelle cadenti

Romantica serata in arrivo: nella notte tra il 31 agosto e il 1° settembre saranno al picco ben due sciami di stelle cadenti, le alfa e le theta Aurigidi, particolarmente favorevoli all’osservazione vista l’assenza del disturbo lunare. Lo sciame delle alfa, inoltre, mostra spesso meteore più brillanti delle Perseidi. Non perdiamo quindi l’appuntamento con questa romantica notte, e prepariamo tanti desideri!

Come spiega l’UAI, nelle notti a cavallo tra agosto e settembre è attiva l’interessante corrente delle alfa Aurigidi, originata probabilmente dalla cometa a lungo periodo 1911 Kiess, che mostra spesso meteore brillanti e molto veloci, ancor più delle Perseidi. E non finisce qui, perché anche la componente theta sarà al picco nelle stesse ore.

Il radiante di entrambi gli sciami, ovvero il punto da cui sembra che le stelle cadenti partano, sarà ben osservabile poco dopo la mezzanotte, raggiungendo la maggiore altezza a circa 50° nel caso delle alfa e a 55° per le theta.

Quest’anno, inoltre, avremo un’ottima occasione per osservare sia le alfa che le theta Aurigidi perché non ci sarà disturbo lunare e il maggior numero di queste meteore è atteso nelle ore notturne. E per entrambe il picco è atteso la stessa notte, quella tra il 31 agosto e il 1° settembre (nella mappa il cielo del 1° settembre 2024 all’1.00 circa).

Da non perdere!

Fonti: UAI / UAI meteore

