Due comete illumineranno il cielo di ottobre 2024: saranno le più brillanti del secolo

Ottobre 2024 sarà un mese straordinario per chi ama osservare il cielo notturno. Secondo quanto confermato dall’Unione Astrofili Italiani (UAI), due comete luminose, C/2023 A3 Tsuchinshan-ATLAS e C/2024 S1 ATLAS, offriranno uno spettacolo eccezionale, visibile persino ad occhio nudo. La prima, C/2023 A3, sarà al culmine della sua visibilità intorno al 12 ottobre, mentre C/2024 S1 potrebbe raggiungere una luminosità tale da essere osservata anche durante il giorno, con il picco massimo atteso per il 28 ottobre.

Il passaggio delle comete non sarà l’unico fenomeno celeste di ottobre 2024. Gli appassionati avranno anche l’opportunità di assistere ad altri spettacoli naturali, come il plenilunio e l’apparizione di Venere nel cielo serale. La UAI, che organizza regolarmente eventi di divulgazione scientifica, invita il pubblico ad approfittare di questi momenti magici per conoscere meglio i segreti dell’astronomia e per osservare i fenomeni celesti in tutta la loro bellezza.

Come e dove osservare al meglio le comete di ottobre 2024

Per poter godere appieno di queste meraviglie astronomiche, è consigliabile allontanarsi dalle luci cittadine e dirigersi verso aree con basso inquinamento luminoso, come campagne o montagne. Sebbene le due comete possano essere osservate anche senza strumenti, l’uso di binocoli o piccoli telescopi offrirà una visione più dettagliata delle code e delle chiome di gas che le avvolgono. La cometa C/2023 A3 sarà particolarmente visibile nell’emisfero settentrionale poco dopo il tramonto, mentre C/2024 S1, se sopravviverà al suo passaggio ravvicinato al Sole, potrebbe essere visibile nelle ore serali o all’alba, dal 23 ottobre.

L’attesa per la cometa C/2024 S1 ATLAS è altissima, poiché potrebbe diventare una delle comete più brillanti degli ultimi decenni. Con una magnitudine stimata fino a -8,5, potrebbe essere visibile anche alla luce del giorno. Tuttavia, come spesso accade con le comete, la loro imprevedibilità rimane un fattore importante: il passaggio vicino al Sole potrebbe distruggerne il nucleo, privandoci dello spettacolo. Ma se riuscirà a resistere, la visione sarà unica e memorabile, una vera rarità per chi ama osservare il cielo.

Fonte: UAI

