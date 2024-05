Dobbiamo aspettarci una prossima aurora boreale in Italia?

Recenti eventi solari accrescono le aspettative per ulteriori manifestazioni di luminose aurore boreali in zone insolite del pianeta: avremo nuove occasioni per ammirare il fenomeno nei cieli d'Italia?

Recentemente, gli appassionati di fenomeni celesti hanno avuto l’opportunità di assistere a uno spettacolo mozzafiato dell’aurora boreale in zone completamente atipiche, come l’Italia. Questo evento potrebbe non essere un caso isolato, poiché nuove previsioni indicano la possibilità di ulteriori manifestazioni luminose nei cieli delle regioni polari. L’incremento dell’attività solare è il motore dietro questo fenomeno, con particelle cariche che, colpendo l’atmosfera terrestre, creano uno spettacolo di luci vibranti. Gli scienziati prevedono che le prossime settimane potrebbero offrire condizioni ottimali per ammirare l’aurora boreale in aree insolite.

Questo è dovuto a un’intensa attività solare recentemente registrata, che potrebbe portare a forti tempeste geomagnetiche. Questi fenomeni sono i principali responsabili delle magnifiche esibizioni di luci nordiche, che variano in colore dall’azzurro al verde, fino al viola e al rosso. La previsione di queste straordinarie manifestazioni luminose offre una nuova opportunità per gli appassionati di astronomia e per chiunque desideri testimoniare uno dei più affascinanti spettacoli naturali del nostro pianeta. L’Aurora Boreale, infatti, non solo è un fenomeno esteticamente incantevole ma è anche un importante indicatore delle dinamiche solari e delle loro interazioni con il campo magnetico terrestre. Oltre all’aspetto visivo, l’aurora boreale suscita grande interesse scientifico. Studiare queste luci aiuta gli scienziati a comprendere meglio i meccanismi di interazione tra il vento solare e il campo magnetico della Terra. Inoltre, il periodo di intensa attività aurorale offre un’eccezionale opportunità per fotografi e videomaker, che possono catturare immagini impressionanti di questo fenomeno.

C’è possibilità di osservare nuovamente l’aurora boreale in Italia?

Nonostante l’aurora boreale sia tipicamente visibile in regioni molto più a nord, queste recenti attività solari hanno creato le condizioni che hanno permesso la sua osservazione anche in Italia. Eventi di intensità geomagnetica elevata, come quelli con indice Kp tra 6 e 7, possono occasionalmente rendere visibile l’aurora anche nel nord Italia, come è accaduto recentemente. Tuttavia, la visibilità dell’aurora in Italia rimane un fenomeno raro e legato a condizioni molto particolari di attività solare e geomagnetica​.

Nella giornata di martedì 14 maggio 2024, il Sole ha generato un brillamento di categoria X8.7, il più potente di questo ciclo solare iniziato nel 2019, come riportato dallo Space Weather Prediction Center della National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA). Questo brillamento è notevolmente più intenso rispetto a un precedente brillamento di categoria X2.2, verificatosi la scorsa settimana, che aveva causato blackout radio e visibili aurore sulla Terra. Il brillamento è stato prodotto dalla macchia solare AR3664, situata sull’estremo bordo del lato visibile del Sole. Nonostante la potenza del brillamento, è improbabile che causi tempeste geomagnetiche o attività aurorale significative, dato che qualsiasi possibile espulsione di massa coronale (CME) associata al brillamento probabilmente non impatterà direttamente la Terra.

L’osservazione dell’aurora boreale in Italia nei prossimi giorni non è garantita, ma c’è una possibilità. Attualmente è in corso una tempesta geomagnetica di classe G2, e sebbene ciò aumenti le possibilità, è difficile prevedere con certezza l’intensità e la visibilità dell’aurora. Gli eventi recenti che hanno permesso di osservare l’aurora in diverse regioni italiane sono stati eccezionali e non comuni a queste latitudini. Per gli aggiornamenti futuri, sarà utile monitorare le previsioni sull’attività solare e geomagnetica.

Fonte: NextMe

