Tra pochi giorni ammireremo un’alba speciale, con tanti pianeti e stelle visibili a occhio nudo

Non sarà facile ma vale la pena provare: all’alba del 5 giugno la Luna, Giove, Mercurio e le Pleiadi saranno contemporaneamente visibili a occhio nudo nella stessa porzione di cielo (con Marte un po’ più distante). E con un telescopio potremo scorgere anche Urano

Un’incredibile concentrazione di astri e di stelle ci attende all’alba del 5 giugno: Luna, Giove, Mercurio e Pleiadi saranno contemporaneamente visibili a occhio nudo nella stessa porzione di cielo (con Marte un po’ più distante). E con un telescopio potremo scorgere anche Urano.

Come spiega l’UAI, alla vigilia della Luna Nuova (attesa il 6 giugno) sarà una sfida riuscire a scorgere almeno una parte dei numerosi astri concentrati nella costellazione del Toro sull’orizzonte a Est-Nord-Est, all’alba del 5 giugno (nella mappa il cielo del 5 giugno 2024 alle 5.00 circa).

La sottilissima falce di Luna si troverà in particolare vicino alle Pleiadi e ai pianeti Giove, Mercurio e Urano (per l’osservazione di questo pianeta, però, è necessario il telescopio).

E se l’”allineamento” del 3 giugno non era proprio così vero, questa concentrazione di astri invece è reale, anche se non facile da osservare perché la Luna è a un solo giorno dalla sua fase di Nuova e Giove e Mercurio molto bassi sull’orizzonte.

Non dimentichiamo però che le Pleiadi – lo diciamo sempre – sono uno spettacolo già da sole: si tratta infatti di un ammasso stellare piuttosto “vicino” (440 anni luce), che conta diverse stelle visibili a occhio nudo: anche in città, con un cielo privo di nuvole, non è difficile riconoscere 4 o 5 stelle, ma lontano da fonti di inquinamento luminoso potremmo contarne anche 12.

La speranza di una tale meraviglia vale davvero il tentativo.

Da non perdere!

