Se quella del secolo ti ha rubato il cuore, non perdere la “cometa di Halloween”. Ecco quando sarà visibile

Le comete più promettenti da osservare nei prossimi mesi, e in particolare la "cometa di Halloween" visibile nel massimo splendore proprio in questi giorni

La “cometa del secolo” C/2023 A3 (Tsuchinshan-ATLAS) continua a farci l’occhiolino nel cielo sud-ovest, resistendo tre ore dopo il tramonto e mostrandosi ancora attraverso un buon binocolo. Ma non ci illudiamo troppo: sta diventando sempre più fioca e se ne andrà definitivamente entro la fine di ottobre 2024. Se però vi sentite come di fronte a un buffet di dolci — insaziabili — ecco le comete che nei prossimi tre mesi potrebbero rubarci il cuore (o quantomeno uno sguardo affascinato).

Scoperta solo qualche settimana fa, C/2024 S1 (ATLAS) ha già un soprannome: “Cometa di Halloween”. Non perché indossi un costume (magari da fantasma?), ma perché il suo punto di massima vicinanza al Sole cadrà il 28 ottobre 2024. Fa parte delle cosiddette “sungrazer di Kreutz”, le comete che sfidano l’impossibile tuffandosi nella corona solare come giovani spericolati al loro primo bungee jumping. Se la cometa dovesse sopravvivere a questa corsa sfrenata verso il Sole, potrebbe diventare visibile a occhio nudo tra fine ottobre e inizio novembre, brillando quasi quanto Sirio, la star del firmamento. Certo, c’è sempre la possibilità che si disintegri, come un’amicizia al secondo cocktail troppo forte, ma speriamo tutti in una storia con un lieto fine.

C/2024 G3 (ATLAS)

Il progetto ATLAS ha sfornato un’altra potenziale meraviglia: C/2024 G3 (ATLAS). Questa cometa potrebbe essere al suo primo ballo di debutto nel Sistema Solare interno, e il 13 gennaio 2025 toccherà il punto più vicino al Sole, a 14 milioni di km. Attualmente visibile solo con telescopi potenti, potrebbe accendersi in modo spettacolare e raggiungere una magnitudine di –1, come Sirio. Ma non fatevi troppe illusioni: anche se sopravvive, non sarà un gioco da ragazzi scovarla all’alba.

Per chi non è ancora sazio, occhio anche a quattro comete più discrete, vere sfide per astronomi amatoriali: 333P/LINEAR, C/2022 E2 (ATLAS), C/2024 B1 (Lemmon) e C/2024 M1 (ATLAS). Non brilleranno certo come il vostro ultimo selfie riuscito, ma se avete telescopi potenti, chissà…

