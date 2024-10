Cometa Atlas sull’Italia al massimo splendore: le immagini più belle

La cometa Tsuchinshan-Atlas sta offrendo uno spettacolo mozzafiato: ecco le immagini più belle della “cometa del secolo” che è sopravvissuta al passaggio ravvicinato al Sole

La cometa Tsuchinshan-Atlas, soprannominata “la cometa del secolo”, è visibile a occhio nudo nell’emisfero settentrionale e sta offrendo uno spettacolo celeste mozzafiato che durerà fino al 21 ottobre. Scoperta nel gennaio 2023, questa cometa, che ha un nucleo di circa 20-40 chilometri, è particolarmente speciale perché sopravvissuta al suo passaggio ravvicinato al Sole il 27 settembre 2024.

El cometa del siglo sobre Quito. ☄️ Hace ya algunas semanas el cometa de nombre C/2023 A3 (Tsuchinshan-ATLAS) ha sorprendido a la gente en todo el mundo, se lo puede ver hacia el oeste, apenas luego de que el sol se oculta por el horizonte. Sin duda es el cometa más grande que… pic.twitter.com/i4CqFF0ZLm — Roberto Valdez (@Robinski__) October 15, 2024

Questo tipo di evento astronomico è raro e si verifica solo una o due volte in un secolo. Per chi vuole osservarla, il momento migliore è subito dopo il tramonto, verso le 19:00, guardando verso l’orizzonte ovest-sud-ovest.

El cometa C/2023 A3 (Tsuchinshan–ATLAS) en su paso por San Carlos, Sonora ayer a las 7:00 pm. Este cometa fue descubierto apenas el año pasado y por fortuna he podido sacarle buenas fotos con un lente 85mm f/1.8. pic.twitter.com/kkHfwiU8xV — Rada SC (@Rada_SC) October 14, 2024

L’interesse scientifico per Tsuchinshan-Atlas risiede nel fatto che proviene dalla nube di Oort, una regione remota del sistema solare. Gli astronomi stanno studiando la sua coda di polvere e gas per ottenere informazioni sulla materia primordiale che ha formato il sistema solare. Questo materiale offre una rara opportunità per comprendere meglio l’origine dei pianeti e delle comete.

Oggi raggiungerà il suo picco di luminosità

La cometa apparirà inizialmente bassa, ma nei giorni successivi si alzerà progressivamente, pur iniziando a diminuire di luminosità mentre si allontana dal Sole. Proprio oggi raggiungerà il suo picco di luminosità, quando la sua coda di polvere sarà particolarmente evidente grazie al passaggio della Terra attraverso il suo piano orbitale.

Ya han pasado casi tres años desde que pude capturar el cometa Leonard C/2021-A1. Y ahora no quería perder está oportunidad. Este cometa es mucho más brillante y más largo, el Tsuchinshan-ATLAS C/2023-A3. Aquí posando sobre Mina, NL, Mx. pic.twitter.com/LERvLe9kHK — Nicovangelion (@demodragon) October 14, 2024

Ma come fare per vederla bene? Per un’osservazione ottimale, è consigliabile recarsi in un luogo con una vista libera sull’orizzonte, preferibilmente lontano dall’inquinamento luminoso delle città. Non è necessario attendere il buio completo: la cometa è più visibile al crepuscolo, leggermente a sinistra rispetto al punto del tramonto.

A veces me da vergüenza pasármela tan bien! Hoy solo me dieron ganas de venir a ver el cometa, hacerme un café y unas quesadillas 🙈 El cometa del siglo ☄️

C/2023 A3 Tsuchinshan-ATLAS Desde #SanFranciscoDeLaSierraBCS #CometaDelSiglo pic.twitter.com/MF6mv0GLtU — Nayel Talamantes Amador (@TalamantesNayel) October 14, 2024

Anche se osservabile a occhio nudo, un binocolo o un telescopio può migliorare l’esperienza visiva, permettendo di apprezzare meglio i dettagli della coda luminosa della cometa. Chi non potrà vederla dal vivo, può seguire l’evento in streaming grazie a progetti come il Virtual Telescope Project. In alternativa, vi lasciamo alcune immagini di chi ha già avuto la fortuna di vederla.

