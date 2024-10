C/2023 A3: le immagini del meraviglioso passaggio della “cometa del secolo” sull’Italia

La cometa del secolo, C/2023 A3 Tsuchinshan-Atlas, scoperta nel 2023, passa sui nostri cieli, regalando scorci mozzafiato. Il suo picco di luminosità, che potrebbe raggiungere quella del pianeta Venere, è atteso tra l’8 e il 9 ottobre

Una scia luminosa, tra i colori dell’alba. Uno spettacolo meraviglioso quello regalato dalla cometa Tsuchinshan-ATLAS, la favolosa “cometa del secolo”, che in queste ore è visibile anche dalla Puglia.

Già nei giorni scorsi, la C/2023 A3 Tsuchinshan-Atlas aveva attraversato il cielo di Torino, mentre il massimo di luminosità verrà raggiunto tra l’8 ottobre e il 9 ottobre. Una luminosità da record, motivo per cui è stata paragonata a quella di Venere, il pianeta più luminoso del sistema solare.

Leggi anche: Guarda lo spettacolare timelapse della Cometa C/2023 A3 ripreso da un astronauta della Stazione Spaziale Internazionale

Una volta passata, la cometa ci saluterà e sparirà dal sistema solare.

Le immagini della cometa C/2023 A3 Tsuchinshan-Atlas

Lo spettacolo celeste è stato fotografato prima in Piemonte (sotto foto di Valerio Minato):

La cometa C/2023 A3 (Tsuchinshan-ATLAS) su SupergaNonostante le condizioni non ottimali (ancora molto debole come… Posted by Valerio Minato pH on Saturday, September 28, 2024

Poi in Puglia:

La cometa C/2023 A3 Tsuchinshan-ATLAS fotografata oggi , poco prima dell'alba. Sta diventando sempre più luminosa, ma… Posted by Gianluca Belgrado on Monday, September 30, 2024

e tra Salento, Gargano, leccese e tarantino:

Altro scatto della cometa C/2023 A3 (Tsuchinshan-ATLAS) ☄️Somma di 5 scatti da 1 secondo con Dwarf 3. Posted by Nunzio Micale on Friday, September 27, 2024

Poi in Abruzzo:

La cometa Tsuchinshan-ATLAS è stata osservata per la prima volta in Cina, nel 2023, e sembrava inizialmente un asteroide. Via via è diventata sempre più luminosa e solo dopo attenti studi si è capito che era una piccola cometa, tra 1 e 2 chilometri di diametro. Gli astronomi credano arrivi dalla Nube di Oort.

Non vuoi perdere le nostre notizie?

Iscriviti ai nostri canali Whatsapp e Telegram

e Siamo anche su Google News, attiva la stella per inserirci tra le fonti preferite

Leggi anche: