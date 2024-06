Luminosissima meteora illumina i cieli d’Italia: boom di segnalazioni

Nella serata di ieri, 4 giugno 2024, un bolide verde è stato avvistato attraversare i cieli italiani, generando una notevole attività sui social media e stupore tra il pubblico

Ieri sera, martedì 4 giugno 2024, intorno alle 21:30, un bolide verde ha solcato i cieli italiani, regalando uno spettacolo eccezionale. Le segnalazioni sono giunte da ogni angolo del Paese, con decine di persone incantate dalla visione di questo raro evento celeste.

L’avvistamento del bolide ha scatenato una frenesia sui social media, con numerosi video e foto condivisi da chi ha avuto la fortuna di assistere all’evento. Gli utenti di X, Facebook e Instagram hanno rapidamente diffuso le immagini, contribuendo a creare un quadro dettagliato del passaggio del bolide sopra l’Italia. Secondo le testimonianze, il bolide era estremamente luminoso e visibile per diversi secondi, lasciando una scia di luce che ha illuminato il cielo notturno​.

Un bolide è una meteora particolarmente luminosa, composta da materiali rocciosi o ferrosi che entrano nell’atmosfera terrestre a velocità elevatissime. In rari casi, può trattarsi anche di frammenti di origine umana, come i detriti spaziali. Il colore verde del bolide osservato suggerisce una composizione chimica ricca di magnesio, che influisce sulla lunghezza d’onda della luce emessa, producendo il caratteristico colore verde​.

L’Associazione Italiana di Meteorologia ha rassicurato il pubblico, spiegando che questi fenomeni sono relativamente comuni e non rappresentano un pericolo. I bolidi, infatti, si disintegrano quasi completamente durante il loro attraversamento dell’atmosfera, con eventuali frammenti che raggiungono il suolo come piccoli meteoriti, spesso di dimensioni innocue​.

L’importanza scientifica degli avvistamenti di bolidi

Sebbene il termine “bolide” sia comunemente utilizzato per descrivere meteore molto luminose, non è un termine scientificamente riconosciuto dagli astronomi, che non classificano le meteore in base alla loro luminosità. La differenza tra bolidi e meteore comuni risiede quindi solo nell’intensità della luce emessa durante l’attraversamento dell’atmosfera terrestre. I bolidi possono essere visibili anche in pieno giorno e spesso terminano la loro corsa con un’esplosione visibile, chiamata “terminal burst”, dovuta alla frammentazione del corpo meteoritico​.

Gli avvistamenti di bolidi non sono solo affascinanti, ma anche di grande importanza scientifica. Ogni segnalazione contribuisce alla comprensione dei fenomeni meteoritici e offre dati preziosi agli astronomi. Le informazioni raccolte possono aiutare a determinare la traiettoria e la composizione dei bolidi, fornendo indizi sulla loro origine e sul loro percorso nello spazio. Inoltre, lo studio dei frammenti che raggiungono la superficie terrestre può offrire ulteriori dettagli sulla composizione del nostro sistema solare e sugli eventi che lo hanno plasmato.

Gli scienziati utilizzano anche strumenti avanzati, come radar meteorologici e rilevatori di infrarossi, per monitorare e analizzare i bolidi. Questi strumenti permettono di ottenere misurazioni precise della velocità, della luminosità e della massa dei bolidi, contribuendo a migliorare la nostra comprensione di questi affascinanti fenomeni celesti.

Non vuoi perdere le nostre notizie?

Iscriviti ai nostri canali Whatsapp e Telegram

e Siamo anche su Google News, attiva la stella per inserirci tra le fonti preferite

Fonte: NextMe

Ti potrebbe interessare anche: