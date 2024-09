Tra pochissimo torna il “bacio” Luna-Saturno (e non sarà l’unico spettacolo di quella notte)

Sta per tornare il romantico “bacio” Luna-Saturno, e in una notte davvero speciale: tra il 17 e il 18 settembre, infatti, è anche prevista una splendida eclissi di Superluna. Non perdiamo questo raro spettacolo!

Tra meno di 72 ore il cielo ci regalerà uno splendido spettacolo: il “bacio” Luna-Saturno, nella notte in cui è prevista un’eclissi di Superluna. La congiunzione, non rarissima di per sé ma sempre spettacolare, sarà quindi stavolta “incastonata” in uno show, questo sì, piuttosto raro (e davvero meraviglioso). Da non perdere!

Nella notte tra il 17 e il 18 settembre, il nostro satellite in fase di piena potrebbe apparire più grande in quanto prossimo al perigeo (Superluna a tutti gli effetti), e sarà anche parzialmente “mangiato” dall’ombra della Terra.

E non finisce qui, perché, come spiega l’UAI, per l’intera notte tra il 17 e il 18 settembre potremo ammirare la Luna Piena e il pianeta Saturno nella costellazione dell’Acquario (nella mappa il cielo del 17 settembre 2024 alle 22.00 circa).

Iniziamo quindi ad alzare gli occhi verso nella tarda serata del 17 settembre (meglio almeno con un buon binocolo per apprezzare i dettagli del Signore degli Anelli), e non distogliamo lo sguardo, perché nel cuore della notte ammireremo anche l’eclissi parziale di Luna.

Non manchiamo!

Fonte: UAI

