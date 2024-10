Non manchiamo all’imperdibile spettacolo, torna il “bacio” Luna-Venere, sarà visibile a occhio nudo

Non è così raro, ma sempre affascinante: il 5 novembre torna il “bacio” Luna-Venere. Lo spettacolo, tempo permettendo, sarà visibile a occhio nudo. Da non perdere!

Tutti pronti per uno spettacolo non rarissimo ma sempre affascinante: il 5 novembre torna il “bacio” Luna-Venere, congiunzione che, se il tempo sarà clemente, sarà perfettamente visibile a occhio nudo. Non manchiamo!

Come spiega l’UAU, il nostro satellite e Venere si troveranno in congiunzione il 5 novembre dopo il tramonto, anche piuttosto alti sull’orizzonte tra le congiunzioni del Sagittario e dell’Ofiuco (nella mappa il cielo del 5 novembre 2024 alle 18.00 circa).

Lo spettacolo, tempo permettendo, non ha bisogno di supporti, sarà visibile a occhio nudo: il secondo pianeta del Sistema Solare, infatti, è il terzo oggetto naturale del cielo più luminoso, dopo il Sole e la Luna stessa, la quale, nel corso della congiunzione, sarà vicina al Primo Quarto (mentre sarà piena il 15 del mese).

Da non perdere!

Fonte: UAI

