Torna il “bacio” Luna – Venere, non perdiamo il romantico spettacolo!

Non manchiamo al prossimo stupendo appuntamento con il cielo! Il prossimo 5 ottobre, dopo il tramonto, potremo ammirare di nuovo la splendida congiunzione Luna – Venere. Il romantico spettacolo sarà perfettamente visibile a occhio nudo (tempo permettendo).

Come spiega l’UAI, dopo il tramonto del 5 ottobre, potremo ammirare alla luce del crepuscolo la suggestiva congiunzione tra il pianeta Venere e il nostro satellite, che avverrà nella costellazione della Bilancia (nella mappa il cielo del 5 ottobre 2024 alle 19.10 circa).

Venere è notoriamente molto luminoso in condizioni meteo buone, quindi non sarà un problema la sua osservazione. La Luna sarà invece a 3 giorni dalla fase di Nuova, quindi una sottile falce crescente, ma l’evento si verifica ad una discreta altezza sull’orizzonte. Con un pizzico di fortuna, quindi, non sarà difficile ammirarlo.

Da non perdere!

Fonte: UAI

