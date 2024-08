Tra pochi giorni non perdiamo il “bacio” Luna – Venere circondato di stelle cadenti

La prossima settimana, il 5 settembre, il cielo ci regalerà un meraviglioso spettacolo, il romantico “bacio” Luna – Venere circondato di stelle cadenti, le epsilon Perseidi. Il nostro satellite sarà una sottilissima falce crescente ed entrambi gli astri saranno piuttosto bassi sull’orizzonte, ma, tempo permettendo, non sarà difficile ammirare l’evento

Spettacolo non rarissimo ma sempre romantico in arrivo: il prossimo 5 settembre ammireremo il “bacio” Luna – Venere circondato di stelle cadenti, le epsilon Perseidi. Il nostro satellite sarà una sottilissima falce crescente ed entrambi gli astri saranno piuttosto bassi sull’orizzonte, ma, tempo permettendo, non sarà difficile ammirare l’evento.

Come spiega l’UAI, la sera del 5 settembre la sottilissima falce di Luna crescente, al II giorno dopo la Luna Nuova, tramonterà insieme al pianeta Venere. Potremo osservare i due astri nella luce del crepuscolo serale, all’interno della costellazione della Vergine (nella mappa il cielo del 5 settembre 2024 alle 20.15 circa).

E non finisce qui, perché la stessa notte, quella tra il 5 e il 6 settembre, saranno a picco le meteore epsilon Perseidi. Quest’anno avremo poi particolari chances di ammirarle, in quanto il loro radiante, ovvero il punto da cui sembra che le stelle cadenti partano, sarà osservabile per tutta la notte, raggiungendo la maggiore altezza a oltre 80° di altezza.

Teniamoci pronti allo show e prepariamo tanti desideri!

Fonti: UAI / UAI meteore

