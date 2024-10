Sta per tornare un romantico spettacolo celeste, il “bacio” Luna – Saturno, non manchiamo!

Nella serata di lunedì 14 ottobre non prendiamo impegni, ci aspetta il “bacio” Luna – Saturno, uno spettacolo, sebbene non rarissimo, sempre stupendo. Con un cielo sereno l’evento potrebbe anche essere visibile a occhio nudo, ma per apprezzare meglio il Signore degli Anelli, è sempre bene dotarsi almeno di un buon binocolo. Da non perdere!

Luna – Saturno, il romantico “bacio” torna lunedì 14 ottobre, non manchiamo! Lo spettacolo, sebbene non rarissimo, è sempre stupendo. Con un cielo sereno l’evento potrebbe anche essere visibile a occhio nudo, ma per apprezzare meglio il Signore degli Anelli, è sempre bene dotarsi almeno di un buon binocolo.

Come spiega l’UAI, la sera del 14 ottobre vedremo la Luna avvicinarsi a Saturno per poi allontanarsi dopo la congiunzione, alla minima distanza angolare tra i due astri, visibile nella costellazione dell’Acquario (nella mappa il cielo del 14 ottobre 2024 alle 22.00 circa).

E teniamoci pronti, perché questo è solo l’inizio: il nostro satellite, infatti, incontrerà nei giorni successivi di ottobre anche le Pleiadi, poi Marte e infine Giove.

Buona visione!

Non vuoi perdere le nostre notizie?

Iscriviti ai nostri canali Whatsapp e Telegram

e Siamo anche su Google News, attiva la stella per inserirci tra le fonti preferite

Fonte: UAI

Leggi anche: