Ci aspetta una meravigliosa settimana di spettacoli celesti, con “baci” tra pianeti e stelle cadenti, tutti visibili a occhio nudo

A partire da domenica 25 agosto non smettiamo di guardare il cielo: nella notte tra il 25 e il 26 la Luna sarà infatti immersa nelle Pleiadi, poi, la notte successiva darà un “bacio” a Giove e prima dell’alba del 28 agosto entrerà in congiunzione con Marte. Il tutto nei giorni di maggiore attività delle stelle cadenti alfa Cignidi. Da non perdere!

Settimana imperdibile all’insegna del cielo: nella notte tra il 25 e il 26 la Luna sarà infatti immersa nelle Pleiadi, poi, la notte successiva darà un “bacio” a Giove e prima dell’alba del 28 agosto entrerà in congiunzione con Marte. Il tutto nei giorni di maggiore attività delle stelle cadenti alfa Cignidi.

Come spiega l’UAI, la Luna all’Ultimo Quarto sarà protagonista di una serie di congiunzioni consecutive.

Innanzitutto, nella seconda parte della notte tra il 25 e il 26 agosto la potremo ammirare vicina all’ammasso stellare delle Pleiadi (nella mappa il cielo del 26 agosto 2024 alle 2.00 circa).

Tra l’altro – lo diciamo sempre – le Pleiadi sono uno spettacolo anche da sole: infatti l’ammasso stellare, lontani da fonti di inquinamento luminoso (che in effetti sta diventando un problema enorme), ci mostra fino a 12 stelle e comunque, se il tempo è clemente, non è difficile contarne 4 o 5 anche in città.

Quindi, nelle ultime ore della notte tra il 26 e il 27 del mese sarà in congiunzione con Giove, ma in realtà ammireremo una suggestiva concentrazione di astri, con le Pleiadi, la stella Aldebaran e il pianeta Marte (nella mappa il cielo del 27 agosto 2024 alle 2.00 circa).

E sarà proprio con Marte l’ultimo “bacio” di agosto della Luna: prima dell’alba del 28 agosto, infatti, dopo aver “sorpassato” Giove, si troverà in congiunzione con il Pianeta Rosso (nella mappa il cielo del 28 agosto 2024 alle 3.00 circa).

E non finisce qui, perché nella notte tra il 24 e il 25 di questo mese è atteso anche il picco delle stelle cadenti alfa Cignidi, il cui radiante, ovvero il punto da cui sembra che le meteore partano, sarà visibile per tutta la notte, raggiungendo la maggiore altezza sull’orizzonte verso mezzanotte a quasi 80°.

Anche se la notte di maggiore attività è attesa il giorno precedente al primo spettacolo, lo sciamo è attivo tutto il mese e nei giorni prima e dopo il picco, non mancheranno occasioni di poter osservare qualche stella cadente, anche perché queste meteore saranno ben osservabili dalla fine del crepuscolo serale a dopo mezzanotte.

Una settimana romantica da non perdere!

Fonti: UAI / UAI meteore

