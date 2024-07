Stanotte un asteroide “potenzialmente pericoloso” saluterà la Terra, non perdiamo lo spettacolo!

Tutti pronti stasera per un grande spettacolo celeste: l’asteroide 2011 AM24 passerà “vicino” alla Terra, arrivando a circa 6,5 milioni di km da noi. Per l’osservazione diretta è già pronta la diretta streaming. Da non perdere!

Stasera 25 luglio non perdiamo l’appuntamento con un affascinante spettacolo celeste: l’asteroide 2011 AM24 passerà “vicino” alla Terra, arrivando a circa 6,5 milioni di km da noi. Per l’osservazione diretta è già pronta la diretta streaming.

Il corpo celeste è stato scoperto l’11 gennaio 2011 dal Catalina Sky Survey. ha un diametro stimato di circa 500 metri, mentre la distanza minima da noi (circa 6,5 milioni di km) è 16,7 volte la distanza media lunare. Questo lo rende “potenzialmente pericoloso”, ma possiamo stare tranquilli.

Infatti, secondo la definizione della Nasa, un oggetto celeste con un diametro maggiore di 150 metri che nella sua traiettoria passa a meno di 7,5 milioni di chilometri (19,5 volte la distanza dalla Luna) da noi è potenzialmente pericoloso, in quanto il suo impatto sulla Terra potrebbe avere effetti significativi.

In realtà, però, nella definizione non si parla di probabilità di impatto. Per questo diversi asteroidi sono definiti “potenzialmente pericolosi”, ma in realtà un vero potenziale pericolo è un evento davvero molto raro. E non sarà questo il caso.

Il massimo avvicinamento verrà raggiunto il 26 luglio alle 17:56 ora italiana. La diretta streaming, offerta dal Virtual Telescope, inizierà però qualche ora prima, alle 2.30 ora italiana.

Da non perdere!

Fonti: Virtual Telescope / Nasa

