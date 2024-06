Asteroide 2024 MK potenzialmente pericoloso: tutto quello che devi sapere sul passaggio ravvicinato

L'asteroide 2024 MK, con un diametro stimato tra 120 e 270 metri, passerà vicino alla Terra il 29 giugno 2024: sarà possibile osservare il suo transito in diretta streaming grazie al Virtual Telescope Project

Alle 13:44 UTC (15:44 ora italiana) di sabato 29 giugno 2024, l’asteroide 2024 MK, un grande corpo celeste potenzialmente pericoloso, si avvicinerà alla Terra in modo particolarmente ravvicinato. Questo asteroide, scoperto il 16 giugno dai telescopi dell’Osservatorio ATLAS in Sudafrica, ha un diametro stimato tra i 120 e i 270 metri. Per dare un’idea delle sue dimensioni, potrebbe essere grande quanto due basiliche di San Pietro. Sebbene classificato dalla NASA come “potenzialmente pericoloso”, non ci sono rischi di collisione con la Terra durante questo passaggio.

Secondo i calcoli degli esperti, l’asteroide 2024 MK raggiungerà una distanza minima di 0.00196 unità astronomiche (AU) dalla Terra, ovvero circa 293.000 chilometri. Questa distanza è inferiore a quella media della Luna dalla Terra, che è di circa 384.000 chilometri, e passerà quindi all’interno dell’orbita lunare. Nonostante la vicinanza, l’asteroide non rappresenta un pericolo di impatto per il nostro pianeta.

Caratteristiche di un asteroide potenzialmente pericoloso

Un asteroide è classificato come potenzialmente pericoloso se ha un diametro di almeno 150 metri e si avvicina all’orbita terrestre a meno di 0,05 unità astronomiche (7,5 milioni di chilometri). Con le sue dimensioni e la sua distanza di avvicinamento, 2024 MK rientra perfettamente in questa categoria. Tuttavia, anche se un impatto provocherebbe gravi danni locali o regionali, non sarebbe in grado di causare un’estinzione di massa come fece l’asteroide chicxulub 66 milioni di anni fa, che aveva un diametro superiore ai 10 chilometri.

Il passaggio ravvicinato di 2024 MK rappresenta un’opportunità unica per studiare da vicino l’asteroide. L’astrofisico Gianluca Masi del Virtual Telescope Project ha dichiarato che sarà possibile osservare l’oggetto con un telescopio di modeste dimensioni. Il Virtual Telescope Project trasmetterà in diretta streaming l’evento a partire dalle 23:00 ora italiana, offrendo a tutti la possibilità di assistere a questo spettacolare passaggio.

Gli impatti di grandi asteroidi possono avere effetti devastanti. Un evento di questo tipo potrebbe generare tsunami con onde alte centinaia di metri, innescare incendi globali e sollevare una quantità tale di detriti da oscurare il Sole per anni, causando un crollo delle temperature e un collasso della flora e della fauna. Fortunatamente, il passaggio di 2024 MK non comporta tali rischi, ma offre un’importante occasione per migliorare la nostra comprensione degli asteroidi.

Non vuoi perdere le nostre notizie?

Iscriviti ai nostri canali Whatsapp e Telegram

e Siamo anche su Google News, attiva la stella per inserirci tra le fonti preferite

Fonte: Virtual Telescope

Ti potrebbe interessare anche: