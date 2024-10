Un tesoro nascosto a Ciampino: affiora mosaico romano durante lavori idrici Acea

A Ciampino, durante i lavori Acea, è stato scoperto un mosaico di epoca romana. I lavori sono stati sospesi per consentire l'avvio delle indagini archeologiche

Durante i lavori di scavo dell’Acea su via Mura dei Francesi a Ciampino, mentre si cercava di risolvere i soliti guai delle condutture idriche, nei giorni scorsi è venuto alla luce qualcosa di molto più prezioso: un mosaico di epoca romana. Ebbene sì, mentre l’obiettivo era sistemare qualche tubo, è emersa la storia! L’area dei Castelli Romani, già famosa per i suoi reperti archeologici, si è arricchita di una nuova testimonianza del passato.

Questo mosaico, caratterizzato da motivi geometrici e colori contrastanti, rappresenta un’ulteriore testimonianza della presenza romana nell’area dei Castelli Romani. Il tratto rinvenuto, infatti, si trova in un’area che, in passato, era un crocevia di scambi e commerci, una zona vitale per le comunicazioni tra Roma e i suoi dintorni.

Come riportano i giornali locali il mosaico è stato temporaneamente coperto in attesa della Soprintendenza archeologica che sarà chiamata a esaminare attentamente il ritrovamento per fornire ulteriori dettagli sulla sua importanza storica e artistica, ma anche per decidere le modalità di conservazione e proseguimento dei lavori.

La rilevanza storica dell’area di Ciampino

Il ritrovamento, situato nei pressi di via Venezia, ha fermato i lavori e attivato subito le autorità competenti. Gli archeologi sono già al lavoro, e non è escluso che ci siano altri tesori nascosti proprio sotto i nostri piedi, pronti a raccontare storie di ville patrizie, insediamenti agricoli e antiche strade battute dai romani.

Ciampino, nonostante la sua vocazione moderna legata all’aeroporto e alle infrastrutture, nasconde sotto le sue strade un passato glorioso che continua a riemergere, un po’ come i suoi abitanti che, tra una conduttura e l’altra, si ritrovano spettatori di una storia che sembra non voler smettere di affiorare.

Non è la prima volta che via Mura dei Francesi regala sorprese del genere. Già in passato sono stati scoperti reperti che hanno dimostrato l’importanza di questa zona strategica, soprattutto in epoca romana, quando l’area era un punto chiave per il controllo delle vie di collegamento verso la Capitale. Una storia che si rinnova, quindi, tra scavi moderni e antichi tesori nascosti.

