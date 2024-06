Una donna va a fare una passeggiata e scopre per caso un enorme tesoro di oltre 900 anni fa

Una donna esce per fare una passeggiata e trova per caso un tesoro di oltre 2.150 monete d’argento risalenti a più di 900 anni fa: è successo davvero nella Repubblica Ceca e gli esperti dicono che questo è uno dei più sensazionali ritrovamenti dell’ultimo decennio

La scoperta è avvenuta a Kutnohorsk, dove qualcuno, quasi 1000 anni fa, nascose una grande somma di denaro: più di 2.000 monete d'argento rappresentavano infatti un vero tesoro per la loro epoca.

L’intero deposito era originariamente conservato in un contenitore di ceramica, di cui purtroppo dopo l’aratura si è conservato solo il fondo – spiega Filip Velímský, archeologo presso l’Istituto di Archeologia dell’Accademia delle Scienze della Repubblica Ceca a Praga – Fu probabilmente collocato al suo posto nel primo quarto del XII secolo, in un momento di instabilità politica interna. A quel tempo nel Paese c’erano dispute tra i membri della dinastia Přemysl per il trono di Praga