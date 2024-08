Svelato il drammatico mistero degli antichi cerchi di pietre scoperti in Norvegia

Gli scavi archeologici in Norvegia hanno rivelato un campo di tombe di bambini risalenti all'Età del Bronzo e del Ferro, sollevando nuove domande sulle pratiche funerarie del posto

Vicino alla città di Fredrikstad, a sud di Oslo, gli archeologi hanno fatto una scoperta sorprendente: 41 cerchi di pietre perfettamente costruiti con pietre meticolosamente posizionate, ciascuno di uno o due metri di diametro, disposte in modo fitto come i ciottoli di una strada. La maggior parte di queste strutture spesso racchiudeva una grande pietra centrale. Sotto di esse, sono stati rinvenuti resti di ceramiche e ossa bruciate. Analizzando le ossa, gli esperti hanno rivelato una sorpresa ancora più grande: quasi tutte le tombe appartenevano a bambini, con l’eccezione di due tombe di adulti situate ai margini del sito.

Gli esperti hanno definito questa concentrazione di tombe di bambini come strana e unica, senza ancora una spiegazione chiara. Tra le pietre sono stati trovati frammenti di ceramica e altri manufatti, lasciandoci con molte domande: perché i bambini erano sepolti in un luogo separato? Perché proprio lì? Chi ha dedicato così tanto tempo e precisione a queste sepolture? E come è stata mantenuta questa tradizione per centinaia di anni? Guro Fossum del Museo di Storia Culturale della Norvegia ha affermato:

Sono rimaste nascoste fino a quando non le abbiamo trovate. La datazione mostra che il sito di sepoltura è stato utilizzato per un lungo periodo, quindi non possono essere morti tutti nello stesso disastro naturale o epidemia

Il vero interesse, però, risiede nel contenuto di queste strutture, poiché risalgono alla transizione tra l’Età del Bronzo e l’Età del Ferro, con la maggior parte delle sepolture datate tra il 800 e il 200 a.C. Le tombe dei bambini sono state trovate in un’area ricca di patrimonio culturale, inclusi molti graffiti rupestri dell’epoca che testimoniano viaggi e culti solari. Queste nuove scoperte sollevano ulteriori interrogativi sulle persone che vivevano in quel periodo.

Misteri del passato

Dal sito sono stati estratti numerosi campioni e manufatti, tra cui frammenti di ceramica e una potenziale spilla di metallo. Fossum ha sottolineato:

Le analisi dei frammenti di ceramica possono dirci molto. Non sembra che tutti i vasi fossero contenitori per ossa bruciate; alcuni erano posizionati tra le tombe, e siamo molto curiosi di sapere cosa contenevano. Le tombe erano realizzate con cura meticolosa. Ogni pietra è stata prelevata da un luogo diverso e posizionata con precisione nella formazione, ci siamo chiesti chi abbia messo così tanto impegno.

L’area circostante l’antico cimitero è ricca di incisioni rupestri raffiguranti viaggi e culti solari. Durante l’Età del Bronzo e del Ferro nordica, i defunti venivano tipicamente cremati su pire. Le ossa rimanenti venivano poi sepolte o disperse, con uno strato di pietre disposte in un motivo a spirale o a ruota sopra il sito di cremazione.

Questa scoperta non solo arricchisce la storia antica della Norvegia, ma solleva anche nuove domande sulle pratiche funerarie e sulle condizioni di vita di quei tempi.

